США оценили результаты санкций против России

Результаты апрельских антироссийских санкций «достаточно близки» к тому, на что рассчитывал Вашингтон, сообщил зампомощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх.

Он заявил, что США хотели «действовать пропорционально». Белый дом решил «применять целевой подход», сказал Сингх. По его словам, американская сторона «сигнализировала», что у США есть «возможность нанести еще больший урон, если РФ продолжит свое поведение или начнет эскалацию», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Сингх сказал, что санкции – это часть более широкой стратегии США, «просто инструмент, который может помочь» в ее продвижении, создав «рычаги для дипломатического процесса». «В случае с Россией целью этого процесса являются более стабильные и предсказуемые отношения», – сообщил он.