 

Свитолина вышла в полуфинал турнира Porsche Tennis Grand Prix

24.04.2021, 0:34, Новости дня
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Теннисистки провели на корте почти 2,5 часа.

“Уступая 2:5 по ходу второго сета, Свитолина далее записала на свой счет пять геймов подряд. Квитова не воспользовалась двумя матчболами на подаче украинки и в итоге до конца встречи взяла только два гейма”, – отметило издание.

В Федерации тенниса Украины победу Свитолиной назвали феноменальной, об этом написали в Facebook Федерации. 

Свитолина победила со счетом 6:7 (4:7); 7:5; 6:2 и вышла в полуфинал турнира.

“Она обыграла не просто неудобную для себя соперницу, но и действующую чемпионку турнира”, – подчеркнули в посте.

Это была 11-я встреча Свитолиной и Квитовой.  Из предыдущих десяти чешка выиграла семь.

https://www.facebook.com/UkrainianTennisFederation/posts/3694363040673285

В Twitter WTA 23 апреля опубликовали фрагмент игры Свитолиной и Квитовой.

“Свитолина нокаутирует действующую чемпионку Квитову в трех сетах”, – подписали твит.

Saved match points *
Won 11 of the last 13 games * @ElinaSvitolina knocks out the defending champion Kvitova in three sets, 6-7(4), 7-5, 6-2.#PorscheTennis pic.twitter.com/nuKLBYFVz4

— wta (@WTA) April 23, 2021

Контекст:Porsche Tennis Grand Prix – женский профессиональный теннисный турнир, проходящий в апреле в Штутгарте на крытых грунтовых кортах.  Призовой фонд турнира – $886 тыс. В турнире играют 28 участниц в одиночном разряде и 16 пар.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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