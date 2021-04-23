 

В Ровенской области молния поразила сразу двух человек – медики

23.04.2021, 20:58, Новости дня
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На линию 103 поступил вызов от медика из села Сновидовичи Сарненского района. Фельдшер рассказала, что односельчанин привез двух человек с ожогами от удара молнии.

По указанному адресу прибыла бригада экстренной медицинской помощи. Медики осмотрели двух мужчин (31 и 15 лет). У одного пострадавшего были ожоги левой части тела, у другого – правой.

Отмечается, что сильнее пострадал подросток. Он получил ожоги I-II степени – поражено 35% поверхности тела.

По словам мужчины, который привез пострадавших, они втроем ехали из леса на подводе. Начался дождь, во время которого молния поразила двух человек.

Работники скорой оказали необходимую медицинскую помощь и госпитализировали пострадавших в Рокитновскую центральную районную больницу. Позже подростка доставили в ожоговый центр Ровенской областной клинической больницы.

https://www.facebook.com/EMD.Rivne/posts/147565630642292

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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