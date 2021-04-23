В Ровенской области молния поразила сразу двух человек – медики
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
На линию 103 поступил вызов от медика из села Сновидовичи Сарненского района. Фельдшер рассказала, что односельчанин привез двух человек с ожогами от удара молнии.
По указанному адресу прибыла бригада экстренной медицинской помощи. Медики осмотрели двух мужчин (31 и 15 лет). У одного пострадавшего были ожоги левой части тела, у другого – правой.
Отмечается, что сильнее пострадал подросток. Он получил ожоги I-II степени – поражено 35% поверхности тела.
По словам мужчины, который привез пострадавших, они втроем ехали из леса на подводе. Начался дождь, во время которого молния поразила двух человек.
Работники скорой оказали необходимую медицинскую помощь и госпитализировали пострадавших в Рокитновскую центральную районную больницу. Позже подростка доставили в ожоговый центр Ровенской областной клинической больницы.
https://www.facebook.com/EMD.Rivne/posts/147565630642292
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет