В ДНР заявили о новом минометном обстреле со стороны украинских военных

Украинские силовики выпустили 27 мин по территории Донецкой народной республики, сообщил представитель ДНР в совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

«С 17.35 до 18.15 (мск) зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных в направлении поселка шахты имени Гагарина (окраина Горловки) и населенного пункта Крутая Балка. Выпущено 27 мин калибром 120 миллиметров», – цитирует представителя ДНР РИА «Новости».

Ранее в пятницу в ДНР заявляли, что ВСУ остреляли из артиллерийских орудий и минометов окрестности Горловки.

До этого в Киеве заявили о «принципиальном» отказе от переговоров с ДНР и ЛНР.