 

Чехия решила обсудить с Россией численность нанятых посольствами местных сотрудников

23.04.2021, 20:22, Новости дня
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Чехия намерена обсудить с российской стороной вопрос о численности местного технического персонала дипмиссии в России, в связи с решением Москвы ограничить его численность до паритетной, говорится в заявлении чешского МИД.

«Российская сторона решила ограничить численность так называемых местных сил (то есть российских сотрудников посольства в Москве и Чешского дома, нанятых в соответствии с местным законодательством) в посольстве Чешской Республики в Москве до той же численности, что и в посольстве Российской Федерации в Праге», – говорится в заявлении, передает РИА «Новости».

Эти работники в Москве осуществляли служебную деятельность и не участвовали в непосредственном выполнении дипломатических и консульских функций посольства Чехии в России.

«Для Чешской Республики этот шаг представляет собой значительное техническое и административное осложнение, поэтому нам придется включить в будущем факт этого сокращения в переговоры о паритете в численности персонала в обоих диппредставительствах», – уточнили в МИД Чехии.

Ранее МИД РФ уточнил число высылаемых из Чехии российских дипломатов. Численность российского посольства в Праге к 31 мая всего сократится на 35 дипломатов и 46 работников административно-технического персонала.

Напомним, отношения Москвы и Праги испортились после того, как Чехия обвинила спецслужбы РФ в причастности к взрыву на складе боеприпасов в населенном пункте Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России, которые якобы являются офицерами разведки. Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата, разрешив оставить в Москве пять дипломатов.

21 апреля новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов в российскую столицу до полудня 22 апреля. После истечения срока ультиматума Чехия сократила число российских дипломатов в Праге до пяти человек. Москва в ответ потребовала сократить количественный состав посольства Чехии с учетом существенного диспаритета в категории принятых на месте. Кулганек заявил, что Чехию должны покинуть 63 сотрудника посольства РФ в Праге. 

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Прага завела в тупик российско-чешские отношения.



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