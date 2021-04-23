Рябченко: Современные реалии выражения мнений и распространения информации в интернете все чаще становятся предметом судебного разбирательства

“Репутация – это то, что говорят о вас за вашей спиной”. Эдгар Уотсон Хау.

Современные реалии свободного выражения мнений, убеждений, распространения информации в интернете все чаще становятся предметом судебного разбирательства.

Одним из основных принципов функционирования демократического общества является свобода слова, взглядов, убеждений. Исходя из этого, оценочные суждения value judgement (высказывания, не содержащие фактических данных, критика, оценка действий; подробнее смотрите в ч. 2 ст. 30 закона Украины “Об информации”) не подлежат опровержению или подтверждению. То есть никого нельзя судить за его собственные ценности.

Особого внимания требуют границы допустимой оценочности таких суждений (клевета, оскорбление, ксенофобские высказывания и т.д.) и границы формы высказывания, выраженного в грубой, унизительной или неприличной форме, унижающей достоинство, честь или деловую репутацию.

По состоянию на сегодняшний день судебная практика в категории дел о защите деловой репутации и опровержении недостоверной информации весьма неоднозначна и богата яркими примерами.

Неоднозначные суждения вызывает оценка судами гиперссылок, ведущих на другой сайт, где размещена недостоверная информация, а также перепост с других сайтов. Так, Хозяйственный суд Киева в одном из дел не увидел в перепосте с другого веб-сайта распространения информации, поскольку до этого она уже была доведена до неограниченного круга лиц, имеющих свободный доступ к веб-сайту первого ответчика. Суд обязал только первого ответчика опровергнуть информацию, но отказал в иске трех других ответчиков.

Ключевыми аспектами в ходе судебного разбирательства являются фиксация спорной информации и установления круга надлежащих ответчиков по делу распространителя спорной информации и владельца источника (владельца доменного имени), на котором была распространена спорная информация…

Под деловой репутацией юридического или физического лица понимается оценка его предпринимательской, общественной, профессиональной или иной деятельности, которую осуществляет такое лицо как участник общественных отношений.

Недостоверной считается информация, которая не соответствует действительности или изложена ложно, то есть содержит сведения о событиях и явлениях, которых не существовало вообще или которые существовали, но сведения о них не соответствуют действительности (неполные или искаженные).

Решая вопрос о признании распространенной информации недостоверной, суды должны определять характер такой информации и выяснять, является такая информация фактическим утверждением или оценочным суждением.

Согласно ч. 2 ст. 30 закона Украины “Об информации”, оценочными суждениями, за исключением клеветы, являются высказывания, не содержащие фактических данных, критика, оценка действий, а также высказывания, которые не могут быть истолкованы как содержащие фактические данные, в частности, учитывая характер использования языково-стилистических средств (употребление гипербол, аллегорий, сатиры). Оценочные суждения не подлежат опровержению и доказыванию их правдивости.

Если высказывание является оценочным суждением, пропорциональность вмешательства в право должна зависеть от того, существует ли достаточный фактический базис для оспариваемого высказывания. В зависимости от обстоятельств конкретного дела высказывание, которое является оценочным суждением, может быть преувеличенным при отсутствии какого-либо фактического основания.

Согласно ст. 17 закона Украины “О выполнении решений и использовании практики Европейского суда по правам человека”, Европейская конвенция и решения Европейского суда являются источником права в Украине, национальные суды должны использовать практику Европейского суда.

Ст. 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод защищает не только суть освещенных идей и информации, но также и форму, в которой они предоставлены. Свобода выражения мнений представляет собой одну из важных основ демократического общества и одно из базовых условий его прогресса и самореализации каждого. Предмет п. 2 ст. 10 Европейской конвенции по правам человека применим не только к “информации” или “идее”, которые были получены с согласия или рассматриваются как безобидные или как малозначительные, но и к тем, которые могут оскорблять, шокировать или беспокоить. Таковы требования плюрализма, толерантности и открытости мыслей, без чего невозможно демократическое общество.

Так, Европейский суд по правам человека в п. 41 решения от 8 июля 1986 года по делу “Лингенс против Австрии” отметил, что “свобода выражения мнений, гарантированная п. 1 ст. 10, составляет один из основных устоев демократического общества и одно из принципиальных условий его развития и самореализации каждого лица. При условии соблюдения п. 2 свобода высказывания касается не только той “информации” или тех “идей”, которые получены должным образом или рассматриваются как безобидные или незначительные, но и тех, которые оскорбляют, вызывают возмущение или беспокойство. Таковы требования плюрализма, терпимости и широты взглядов, без которых “демократическое общество” невозможно”.

Источник: vasyl-ryabchenko.com

Опубликовано с личного разрешения автора

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