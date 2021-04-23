 

Подольская: У меня была задача – умри, но должна иметь двух детей. Я рожаю себе на старость

23.04.2021, 20:04, Новости дня
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“У меня была цель и задача – два ребенка. “Вот ты просто умри, но должна иметь двух детей”, – так я говорила себе. Эта галочка стоит, и дальше я не буду прикладывать силы – к этому я прикладывала усилия. Дальше – как Бог даст. Будет третий – прекрасно. Не будет – меня устроят мои два”, – заявила артистка.

При этом Подольская добавила, что рожает детей, преследуя эгоистические цели.

“У меня немножко эгоистический подход – я рожаю себе на старость, чтобы когда буду старенькая, они за мной ухаживали”, – заявила Подольская.

Артистка также сообщила, что не разрешает старшему сыну, пятилетнему Артемию среди ночи приходить к ним с Пресняковым в спальню – она уточнила, что с года ребенок ночует в отдельной комнате.

“Я за это боролась, если честно. Ни за что и никогда не отдам свою кровать никому, кроме [мужа] Вовы. Это была принципиальная позиция с самого начала. Мы с Вовой безумно любим залезть в постелечку и посмотреть киношечку. Поэтому никакому Теме, никакому Ване мы свою спальню до конца не отдадим”, – призналась артистка.

ВИДЕОВидео: FAMETIME TV / YouTube
Контекст:Подольская получила известность после участия в пятом сезоне российского шоу “Фабрика звезд”.
Певица в 2010 году вышла замуж за Преснякова. Супруги вместе воспитывают двух сыновей – Артемия (2015) и Ивана, который родился 22 октября 2020 года.
У Преснякова также есть сын Никита (1991) от гражданского брака с певицей Кристиной Орбакайте.
Подольская в апреле 2021 года, комментируя свои отношения с Орбакайте, завила, что между ними нет ни вражды, ни любви.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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