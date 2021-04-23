Авиакомпания из ОАЭ заплатила более 3,7 млн грн за незаконные полеты в Крым – прокуратура

По данным прокуратуры, воздушные суда этой компании летали в Симферополь и над открытыми водами Черного моря, где ответственность за обслуживание воздушного движения закреплена за Украиной, но не оплачивала аэронавигационные сборы за пользование воздушным пространством Украины.

Было открыто производство по фактам нарушения правил международных полетов (ст. 334 Уголовного кодекса Украины). Прокуратура предъявила иск к авиакомпании в Хозяйственный суд Киевской области о взыскании задолженности в размере 3 719 843 грн.

“Во время рассмотрения иска авиакомпания добровольно уплатила указанную задолженность в полном объеме”, – говорится в сообщении.

На рассмотрении Хозяйственного суда Киевской области находится еще четыре иска прокуратуры Крыма против иностранных авиакомпаний о взыскании за предоставленные аэронавигационные услуги более 1 млн грн.

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Прокуратура не приводит название авиакомпании. В ОАЭ созданы такие перевозчики, как Air Arabia, Emirates Airline, Etihad Airways и Flydubai.

Контекст:Россия аннексировала Крым после силовой блокады воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. В данный момент между материковой Украиной и Крымом действует контрольно-пропускной режим, а Киев де-факто не контролирует полуостров.

С марта 2014 года Украина закрыла воздушное пространство над оккупированным полуостровом в связи с невозможностью осуществлять надзор за безопасностью полетов.

В 2020 году прокуратура АРК направила в украинские суды 27 производств по ч. 1 ст. 111 УК Украины (государственная измена), а также установила около 500 самолетов и 600 судов, которые нарушали порядок въезда на Крымский полуостров и выезда с него.

В октябре 2020 года “Крым.Реалии” выяснило, какие авиакомпании отправляли свои самолеты в Крым. Их оказалось как минимум 37, среди которых АО “Авиакомпания “Россия”, ООО “Глобус”, ОАО АК “Уральские авиалинии”, ПАО “Аэрофлот – российские авиалинии”, АО “Ред Вингс”, АО “Авиационная компания “Руслайн”, ООО “Джет Экспресс”, ООО “Северный ветер”, АО “Авиакомпания Якутия” и ООО “Газпром-авиа”.

В 2021 году прокуратура сообщила о заочном аресте 12 самолетов российской авиакомпании за полеты в оккупированный Крым.

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