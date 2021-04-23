Bloomberg – «нужно адаптироваться» — глава британской спецслужбы предупреждает об угрозе свободе в интернете со стороны России и Китая

Согласно отрывкам из заранее подготовленной речи директора Центра правительственной связи Великобритании Джереми Флеминга, он собирается предупредить об угрозе свободе и безопасности в интернете со стороны РФ и Китая. По словам главы британской спецслужбы, без должных ответных мер технологии будущего будут контролироваться не Западом, поэтому нужно адаптироваться уже сейчас, передаёт Bloomberg.



Reuters

Свобода и безопасность в интернете оказались под угрозой из-за РФ и Китая и их «конкурирующих с Западом взглядов на мир». Такое заявление сделает в пятницу 23 апреля директор Центра правительственной связи Великобритании Джереми Флеминг, согласно отрывкам из его подготовленной заранее речи, пишет Bloomberg.

Как отмечает ресурс, Центр правительственной связи — британская спецслужба, ответственная за кибербезопасность и ведение радиоэлектронной разведки. По словам Флеминга, если западные страны оставят деятельность Москвы и Пекина без ответа, «иностранные противники» могут стать ещё более серьёзной угрозой для технологий будущего, вроде «умных» городов.

«Всё более очевидно, что без ответных мер ключевые технологии, на которые мы будем полагаться для обеспечения нашего будущего процветания и безопасности, не будут формироваться и контролироваться Западом. Сейчас для нас настал переломный момент. В природе в период стремительных перемен единственной опцией остаётся адаптироваться. Это касается и нас», — цитирует Bloomberg отрывок из речи Флеминга.

В ходе пресс-конференции в тот же день представитель МИД КНР Чжао Лицзян назвал комментарии главы британской спецслужбы необоснованными и безосновательными. «США, Великобритания и другие — настоящие империи хакерства», — подчеркнул китайский дипломат.

Как ожидается, Флеминг призовёт Соединённое Королевство заниматься собственными разработками в сфере квантовых вычислений и технологий шифрования — для защиты секретных данных. Кроме того, по мнению директора Центра правительственной связи, Лондон должен активнее сотрудничать с союзниками в области кибербезопасности.

Bloomberg обращает внимание, что британские спецслужбы по-разному характеризуют угрозы со стороны Китая и России. Как заявил глава MI5 Кен Маккаллум в ноябре прошлого года, если Москва в сфере шпионажа может обеспечить «всплески непогоды», то китайские агенты «занимаются изменением климата».