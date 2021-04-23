 

Bloomberg – «нужно адаптироваться» — глава британской спецслужбы предупреждает об угрозе свободе в интернете со стороны России и Китая

23.04.2021, 19:12, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Согласно отрывкам из заранее подготовленной речи директора Центра правительственной связи Великобритании Джереми Флеминга, он собирается предупредить об угрозе свободе и безопасности в интернете со стороны РФ и Китая. По словам главы британской спецслужбы, без должных ответных мер технологии будущего будут контролироваться не Западом, поэтому нужно адаптироваться уже сейчас, передаёт Bloomberg.


Reuters

Свобода и безопасность в интернете оказались под угрозой из-за РФ и Китая и их «конкурирующих с Западом взглядов на мир». Такое заявление сделает в пятницу 23 апреля директор Центра правительственной связи Великобритании Джереми Флеминг, согласно отрывкам из его подготовленной заранее речи, пишет Bloomberg.

 

Как отмечает ресурс, Центр правительственной связи — британская спецслужба, ответственная за кибербезопасность и ведение радиоэлектронной разведки. По словам Флеминга, если западные страны оставят деятельность Москвы и Пекина без ответа, «иностранные противники» могут стать ещё более серьёзной угрозой для технологий будущего, вроде «умных» городов. 

 

«Всё более очевидно, что без ответных мер ключевые технологии, на которые мы будем полагаться для обеспечения нашего будущего процветания и безопасности, не будут формироваться и контролироваться Западом. Сейчас для нас настал переломный момент. В природе в период стремительных перемен единственной опцией остаётся адаптироваться. Это касается и нас», — цитирует Bloomberg отрывок из речи Флеминга.

 

В ходе пресс-конференции в тот же день представитель МИД КНР Чжао Лицзян назвал комментарии главы британской спецслужбы необоснованными и безосновательными. «США, Великобритания и другие — настоящие империи хакерства», — подчеркнул китайский дипломат. 

 

Как ожидается, Флеминг призовёт Соединённое Королевство заниматься собственными разработками в сфере квантовых вычислений и технологий шифрования — для защиты секретных данных. Кроме того, по мнению директора Центра правительственной связи, Лондон должен активнее сотрудничать с союзниками в области кибербезопасности. 

 

Bloomberg обращает внимание, что британские спецслужбы по-разному характеризуют угрозы со стороны Китая и России. Как заявил глава MI5 Кен Маккаллум в ноябре прошлого года, если Москва в сфере шпионажа может обеспечить «всплески непогоды», то китайские агенты «занимаются изменением климата».



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.03 / Новый фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 6 выходит на рынок

02.10 / Навальный считает, что главврач больницы в Омске хуже, чем наемные убийцы

07.01 / Чичваркин: Есть три реформы, которые нужно сделать, чтобы через 10 лет Украина ярко появилась на мировой винной карте

13.02 / Twitter заблокировал страницу делегации РФ на переговорах в Вене по безопасности

10.07 / Иммиграция в США: новые правила

04.11 / Финал «Большой перемены» завершился праздником в честь Дня народного единства

30.11 / Иранские спецслужбы прогнозировали покушение на физика-ядерщика

01.11 / В Греции на месяц закроют рестораны и введут комендантский час

03.09 / Экс-глава КГБ Белоруссии Вакульчик назначен госсекретарем Совбеза

07.10 / Белоруссия возобновила поставки топлива в Россию

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика