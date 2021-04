Глава Евросовета созывает саммит Евросоюза, чтобы обсудить COVID-19, климат и Россию

“Во вторник, 25 мая, председатель Европейского совета созовет саммит Европейского союза в Брюсселе с физическим присутствием (участников) по темам: COVID-19, климат и Россия”, – написал Лейтц.

On Tuesday 25 May @eucopresident will call a physical #EUCO summit in Brussels on #COVID19 Climate and Russia.

Details on logistics following soon.

— Barend Leyts (@BarendLeyts) April 23, 2021

Кроме этого, сам Мишель в Twitter объявил о проведении саммита ЕС-США в Брюсселе в июне.

“Я рад объявить вместе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен о встрече на высшем уровне ЕС-США с президентом Соединенных Штатов Джо Байденом во время его поездки в Брюссель в июне”, – написал Мишель.

Этот саммит будет посвящен “восстановлению сильного альянса ЕС и США и объединению усилий для борьбы против COVID-19”.

I have the pleasure to announce with @vonderleyen an EU-US summit meeting with @POTUS @JoeBiden during his trip to Brussels in June.

Rebuilding a strong #EU #USA alliance * * and joining forces on #COVID19 #climate #security #multilateralism

— Charles Michel (@eucopresident) April 23, 2021

