 

Sony предлагает искусственный интеллект в помощь геймерам

23.04.2021, 18:56, Новости дня
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Японская компания Sony оформила патент на искусственный интеллект, который сможет играть в видеоигры вместо геймера-человека. Разработчик считает, что такой продукт очень востребован на современном рынке.

Геймеров много, а их жизнь очень насыщена. Порой в погоне за высоким рейтингом или новым статусом люди в буквальном смысле не выходят из дома даже тогда, когда в холодильнике заканчиваются продукты, а также лишают себя сна и вообще выпадают из социума.

Но искусственный интеллект может исправить ситуацию. По крайней мере, он способен будет заниматься той рутиной, которая занимает много времени. Такой программный продукт действительно спасет многих людей.



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