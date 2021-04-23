МИД заявил о стягивании украинских вооружений к линии соприкосновения

Киев начал стягивать технику и вооружения к линии соприкосновения в Донбассе, говорить о шагах в сторону урегулирования с украинской стороны не приходится, заявили в МИД России.

Информацию об этом передает РИА «Новости».

Ранее в пятницу в ДНР сообщили, что украинские силовики 45 раз нарушили перемирие в Донбассе за минувшую неделю, разведка ДНР обнаружила танки, гаубицы и бронетехнику, размещенную возле жилых домов на подконтрольной Украине территории.

До этого подразделения украинских силовиков обстреляли из артиллерийских орудий и минометов окрестности Горловки, заявили в представительстве Донецкой народной республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).