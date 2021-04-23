Lenovo возвращается на российский рынок

Известный китайский производитель электроники Lenovo заявил, что уже принял решение возвратиться на российский рынок. На этот раз товаром-пионером послужит бюджетный смартфон K12 Pro.

Базовая стоимость гаджета в РФ составит 14 990 рублей. Но это будет только с первого мая. До того момента в рамках акции эти же смартфоны предлагают купить, заплатив на две тысячи меньше.

У данной модели смартфона четыре датчика камеры и экран с диагональю 6,8 дюйма. Также здесь установлен аккумулятор емкостью 6 000 мАч. Напомним, что в 2016 году Lenovo обеспечивала 8% российского рынка электронных устройств. Однако уже через год в связи с изменением маркетинговой политики компания решила приостановить свое официальное присутствие в РФ.