 

Sony представила широкоугольный объектив FE 14mm F1.8 G Master

23.04.2021, 16:14, Новости дня
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Базовая цена нового сперхширокоугольного объектива Sony FE 14mm F1.8 G Master в розницу составит эквивалент 1600 американских долларов. Производитель сообщил об этом во время официальной презентации устройства.

Оно относится к полнокадровым объективам, применяется в беззеркальных камерах. Также особенностью изделия является очень широкий угол охвата, что позволит с близкого расстояния снимать крупные объекты.

Кстати, сам объектив очень компактный. Фотограф сможет легко носить его с собой в комплекте с другими оптическими устройствами, утверждают представители Sony. Еще одно достоинство – специальное покрытие на линзе, препятствующее ее загрязнению, что также позволит повысить качество съемки в реальных условиях.



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