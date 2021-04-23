В МИД отреагировали на высылку дипломатов из Прибалтики

Власти стран Прибалтики могут не сомневаться в ответе РФ на высылку дипломатов, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова заявила, что «в нашем ответе власти этих стран могут не сомневаться», дипломаты этих стран «уже могут начать прикидывать, кому из них придется паковать вещи», передает РИА «Новости».

Напомним, власти Латвии, Литвы и Эстонии заявили, что высылают российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.

Отношения Москвы и Праги резко испортились на фоне того, что Чехия обвинила спецслужбы РФ в якобы причастности к взрыву на складе боеприпасов в Врбетице в 2014 году, после чего выслала из республики 18 сотрудников посольства России.

Москва в ответ объявила 20 сотрудников посольства Чехии персонами нон грата. Пять дипломатов разрешили оставить.

21 апреля новый глава МИД Чехии Якуб Кулганек потребовал от Москвы вернуть 20 чешских дипломатов в российскую столицу до полудня 22 апреля.

После истечения срока ультиматума Чехия сократила число российских дипломатов в Праге до пяти человек. Москва потребовала сократить количественный состав посольства Чехии с учетом существенного диспаритета в категории принятых на месте.

Кулганек заявил, что Чехию должны покинуть 63 сотрудника посольства РФ в Праге.

Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему Прага завела в тупик российско-чешские отношения.