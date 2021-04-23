 

В РЖД объяснили сбой в работе сайта РЖД сообщением о 10-дневных майских праздниках

23.04.2021, 15:52, Новости дня
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Перебои в работе сайта РЖД и мобильного приложения вызваны резким ростом количества поисковых запросов, заявили в компании.

«Единовременно произошел резкий рост поисковых запросов и продаж билетов. Компания предпринимает меры по устранению неполадок, работоспособность сервисов восстанавливается», – цитирует сообщение РЖД РИА «Новости».

Напомним, в пятницу президент РФ Владимир Путин согласился сделать дни между майскими праздниками нерабочими. Об этом главу государства попросила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова из-за риска роста заболеваемости коронавирусом.

При этом в Кремле отвергли возможность введения локдауна в майские праздники.



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