 

Нацбанк прогнозирует снижение уровня безработицы в Украине в этом году

23.04.2021, 15:34, Новости дня
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“По прогнозам Национального банка, в текущем году безработица снизится и в среднем за год составит 9,1%. С одной стороны, восстановление экономической активности будет способствовать нормализации показателя, с другой – снижение будет тормозиться значительным ростом расходов бизнеса на оплату труда”, – говорится в сообщении.

В НБУ прогнозируют рост зарплат в этом и следующем году.

“Уже в 2022 году ожидается снижение безработицы до естественного уровня – 8,5%. Дальнейшее оживление экономики и рост социальных стандартов будет поддерживать повышение доходов граждан. Номинальная зарплата в 2021 году вырастет на 17,8% и на 9,7% в следующем году; реальная – на 8,6% и на 3,9% соответственно”, – отметили в Нацбанке.

Контекст:По данным Государственного центра занятости, по состоянию на 1 января 2021 года на учете состояло 459 тыс. безработных. Половина из них – с высшим образованием, 30% – молодежь до 35 лет и 29% – лица в возрасте от 35 до 44 лет.
По словам премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля, во время карантина благодаря правительственным программам поддержки бизнеса в стране удалось сохранить почти 550 тыс. рабочих мест. “Ключевую роль здесь сыграла программа по частичной безработице, по которой государственная поддержка бизнеса составила более 3 млрд грн”, – сообщал глава правительства.
По информации Госслужбы статистики Украины, уровень безработицы в стране в IV квартале 2020 года превысил 10%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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