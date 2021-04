Шойгу заявил, что часть техники останется на полигоне в Воронеже. Угроза вторжения РФ в Украину сохраняется – CIT

22 апреля на совещании в оккупированном Крыму Шойгу заявил, что “все поставленные цели достигнуты” и велел с 23 апреля приступить к возвращению войск в пункты постоянной дислокации.

“До 1 мая 2021 года вернуть личный состав 58-й армии Южного военного округа, 41-й армии Центрального военного округа, 7-й, 76-й десантно-штурмовых и 98-й воздушно-десантных дивизий Воздушно-десантных войск в пункты постоянной дислокации”, – цитируется его приказ на сайте Минобороны РФ.

В то же время, Шойгу заявил, что технику и вооружение 41-й общевойсковой армии, которые предусмотрено задействовать в стратегическом командно-штабном учении “Запад–2021”, “надо разместить в полевых парках на полигоне Погоново в Воронежской области, организовать их обслуживание и надежную охрану”.

Группа независимых российских расследователей Conflict Intelligence Team (CIT), которая отслеживала переброску российских войск к границам Украины, считает, что угроза ввода российских войск в Украину сохраняется.

В CIT отмечают, что на возвращение в места постоянной дислокации отведено меньше 10 дней, хотя переброска в оккупированный Крым и к границам Украины заняла почти месяц (а 7-я дивизия, как полагают расследователи, была передислоцирована еще в марте).

“Стоит отметить, что при необходимости перебросить личный состав 41-й армии обратно под Воронеж можно в течение считанных дней. В сочетании с частями, которые постоянно базируются у границы Украины и в Крыму, это означает, что некоторая угроза ввода российских регулярных войск на Донбасс или подконтрольную территорию Украины сохраняется, хотя последнее потребует новой переброски войск”, – говорится в сообщении CIT.

В связи с этим аналитик Энди Сколлик напомнил в Twitter, что в мае 2014 года россияне также заявляли об отводе войск от украинской границы. Однако тогда отведены были не все силы, и в июле они вели обстрелы украинских войск через границу, а в августе получили подкрепление и вошли на Донбасс в составе нескольких батальонно-тактических групп.

In May 2014, 45,000 Russian troops were involved in exercises near Ukraine’s eastern border. These troops were returned to their regular bases. Well, some of them were. They left 13,000 behind, which grew to 21,000 prior to the Russian invasion of Ukraine’s Donbas 22-25 Aug 2014. https://t.co/CkotpxmsxK

Расследователи говорят, что будут отслеживать материалы в соцсетях и спутниковые снимки, чтобы проверить отвод войск.

Контекст:Власти РФ начали стягивать войска к границам Украины и в оккупированный Крым с конца марта – начала апреля. Так, СМИ и очевидцы публиковали видеодоказательства, что Россия активно перебрасывает военную технику в Крым через Керченский мост и стягивает войска к границе с Украиной.

30 марта главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак подтвердил, что РФ наращивает войска вблизи границы с Украиной и в оккупированном Крыму, что “создает угрозу военной безопасности государства”. Украинская разведка заявила, что Россия хочет расширить военное присутствие на подконтрольной боевикам “ДНР” и “ЛНР” территории путем введения регулярных подразделений вооруженных сил РФ, и не исключила попытку продвижения российских войск вглубь территории Украины.

Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявлял, что РФ стянула к границе с Украиной не менее 89 тыс. военных. Верховный представитель Евросоюза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозеп Боррель говорил, что у украинских границ сконцентрировано около 100 тыс. российских военных. Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, не называя точную численность российских сил, отмечал, что “это наибольшее наращивание сил, которое мы видели с 2014 года”.

Власти РФ на фоне обострения ситуации объявили о контрольной проверке войск. Министр обороны РФ Сергей Шойгу 13 апреля сказал, что Россия за три недели перебросила к “западным рубежам” две армии и три соединения воздушно-десантных войск, все они задействованы в учениях, которые завершатся в течение 14 дней.

Из-за эскалации ситуации на Донбассе командование войск США в Европе объявило максимальную готовность.

