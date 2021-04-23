Шепелев пожаловался, что после рождения сына возлюбленная перестала присылать ему снимки с глубоким декольте

“Мы с Катей идем сегодня на свидание, чтобы наконец побыть вдвоем”, – написал ведущий.

Он признался, что после того, как у них с Тулуповой родился ребенок, из их отношений начал исчезать флирт.

“По себе скажу, статус “отец новорожденного” окончательно отрезает остатки флирт-сообщений типа: “Может быть, увидимся на кофе?” или “Тебе нравится?” и фотографии с глубоким декольте. Они не то чтобы нужны. Просто когда они исчезают, то понимаешь – вычеркнули”, – признался Шепелев.

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Публикация от Дмитрии * Шепелев (@dmitryshepelev)

Контекст:Шепелев и Тулупова состоят в отношениях с 2016 года. В начале февраля 2021 года Шепелев сообщил, что у них вскоре родится общий ребенок. 26 марта ведущий заявил, что во второй раз стал отцом – пара назвала сына Тихоном.

От предыдущих отношений с российской певицей Жанной Фриске, которая умерла на 41-м году жизни 16 июня 2015 года, у Шепелева есть сын Платон (2013). Тулупова воспитывает дочь – ровесницу Платона, которую родила в первом браке.

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