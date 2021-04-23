 

В Херсонском облсовете депутаты подрались из-за плаката с флагом России. Видео

23.04.2021, 15:34, Новости дня
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Устинов оттолкнул Хланя, между ними началась потасовка. Коллеги из ОПЗЖ впоследствии оттащили Хланя от трибуны.

Устинов продолжил речь и отметил, что “подобное поведение депутата облсовета является недопустимым”. 

“Это обида. И такую обиду мы терпеть не будем”, – процитировало его издание.

Другое городское издание “Мост” уточнило, что потасовка произошла, когда Устинов зачитывал обращение к президенту Украины Владимиру Зеленскому. После того, как депутатов разняли, Хлань и его коллеги по партии покинули сессию облсовета.

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Видео: Новый Визит / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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