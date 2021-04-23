 

На Луну отправят робота МАРФА

23.04.2021, 15:20, Новости дня
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Российские ученые хотят отправить на Луну робота МАРФА. По имеющейся информации, проект будет осуществлен в 2027-2028 годах.

Пока это только идея, в реальности которой нет причин сомневаться, говорят эксперты. В конце концов, на космической орбите уже побывал знаменитый Федор. Над этим роботом, конечно, подшучивали и посмеивались, однако стоило ли ожидать чего-то фантастического от первой пробы отечественных разработчиков создать человекоподобную машину?

МАРФА – совсем другое дело. Данный робот, в первую очередь, сыграет роль инспектора по техническому контролю. В частности, МАРФА должна будет протестировать надежность работы всех систем на взлетно-посадочной лунной площадке. МАРФА должна выйти из посадочного модуля, сделать свою работу и возвратиться обратно, чтобы полететь на Землю.



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