 

ЕС призвал Россию пересмотреть решение о закрытии части акватории Черного моря

23.04.2021, 14:58, Новости дня
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Евросоюз призывает Россию пересмотреть решение о закрытии до 31 октября части акватории Черного моря в районе Крыма и ограничении доступа в воздушное пространство в районе полуострова, сообщил представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Решение Российской Федерации закрыть отдельные районы Черного моря до 31 октября и ограничить доступ в воздушное пространство над нелегально аннексированным Крымом (в ЕС не признают состоявшийся в Крыму референдум) является дальнейшим нарушением международных норм и дестабилизирует ситуацию в регионе. Мы призываем Россию отменить эти решения», – сообщил он, передает ТАСС.

Стано также заявил, что ЕС будет внимательно следить за движением войск РФ у границы с Украиной. «Мы приняли к сведению объявление министра обороны Шойгу в четверг о намерении отвести войска (из районов учений). Для ЕС важно то, что происходит в этой зоне сейчас, мы будем пристально отслеживать отвод войск и военной техники, которая была сконцентрирована на границе с Украиной и в Крыму», – сообщил он.

В четверг министр обороны Сергей Шойгу приказал до 1 мая вернуть в места постоянной дислокации войска, которые были задействованы в ходе учений на юге страны. По словам Шойгу, личный состав Южного военного округа (ЮВО) и Воздушно-десантных войск (ВДВ) успешно решил все поставленные задачи в ходе учений, которые прошли в Крыму.  



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