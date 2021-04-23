 

Три матча Евро-2020 перенесли из Дублина в Петербург

23.04.2021, 14:58, Новости дня
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Санкт-Петербург получил право провести еще три матча чемпионата Европы-2020, информирует пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В УЕФА сообщили, что «три матча группы E, первоначально запланированные на Дублин, будут перенесены на стадион «Санкт-Петербург», передает «Интерфакс».

Кроме того, в Петербурге пройдут и ранее внесенные в план три матча группы В и четвертьфинал.

Еще один матч, запланированный на Дублин, 1/8 финала, перенесен на стадион «Уэмбли» в Лондоне.

Гендиректор российской части чемпионата Европы по футболу Алексей Сорокин выразил уверенность, что поле стадиона в Санкт-Петербурге выдержит дополнительные матчи, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу оргкомитета.

«Мы будем вести диалог с городом о выделении дополнительных мощностей в организационном процессе. Уверены, что Санкт-Петербург прекрасно справится с приездом дополнительных команд и болельщиков и подставит плечо нашим партнерам по Евро», – сказал он.

Между тем в УЕФА сообщили, что покупатели билетов на матчи чемпионата Европы, которые должны были состояться в испанском Бильбао и Дублине, получат возврат полной стоимости, сами билеты аннулируют.

«Важно отметить, что существующие покупатели билетов в Бильбао и Дублине получат приоритетный доступ в порядке очереди к будущим окнам продажи билетов на соответствующие реорганизованные мероприятия. В отношении любых будущих продаж билетов через программы продаж участвующих национальных ассоциаций будут применяться правила соответствующих фан-клубов», – говорится в заявлении.

Напомним, чемпионат Европы по футболу пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон, Рим, Мюнхен и Севилья.

В Санкт-Петербурге состоятся шесть матчей группового этапа турнира и один четвертьфинал.

Ранее СМИ узнали о планах УЕФА пускать на ЧЕ только привитых от коронавируса.



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