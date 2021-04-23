«Медузу» включили в реестр СМИ-иноагентов

Русскоязычное интернет-издание «Медуза», зарегистрированное в Латвии, включено в реестр СМИ, выполняющих функции иностранного агента, информирует Минюст России.

«23 апреля во исполнение требований действующего законодательства Российской Федерации в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включены юридическое лицо, зарегистрированное в Латвийской Республике, SIA Medusa Project (регистрационный номер 40103797863, дата регистрации 10.06.2014 года)», – говорится в сообщении.

Кроме того, Минюст включил в реестр издание «Первое антикоррупционное СМИ», передает ТАСС.