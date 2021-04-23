 

Из “красной” зоны в ближайшее время могут выйти Киев и еще пять регионов – Кабмин

23.04.2021, 14:40, Новости дня
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“Минздрав прогнозирует, что в ближайшее время до шести регионов могут выйти из “красной” зоны. В частности, в том числе, это и Киевской регион, в целом – это Киев и Киевская область. Но все будет зависеть от того, как мы будем соблюдать ограничения”, – цитирует Немчинова “РБК-Украина”.

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
С начала эпидемии в Украине подтвердили 2 млн случаев коронавируса, умерло 41,7 тыс. человек, выздоровело – 1,55 млн.
Правительство Украины 21 апреля продлило карантин до 30 июня.
Согласно индикаторным показателям Минздрава, в “красной” зоне по состоянию на 23 апреля находится Киев и 11 регионов. Закарпатская, Ивано-Франковская, Херсонская и Черновицкая области – в “желтой” зоне, остальные регионы – в “оранжевой”.


Елена КРАВЧЕНКО
журналист

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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