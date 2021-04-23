 

НБУ прогнозирует рост экономики Украины на 3,8% по итогам 2021 года

23.04.2021, 14:40, Новости дня
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“Экономика в 2021–2023 годах будет расти устойчивыми темпами – около 4%. По итогам 2021 года экономика вырастет на 3,8%. Главным двигателем и в дальнейшем будет оставаться потребительский спрос. Постепенное восстановление инвестиционной деятельности по мере оживления мировой экономики и обуздания пандемии также будет способствовать экономическому росту”, – отметили в Нацбанке.

В НБУ отталкиваются от предположения, что вскоре в Украине ослабят карантинные ограничения, связанные с пандемией коронавируса.

“В 2022–2023 годах рост ВВП будет близким к 4%. Текущий макропрогноз базируется на предположении об ослаблении карантина “красных” зон уже с мая и сохранения формата адаптивного карантина в первом полугодии текущего года. При таком сценарии отрицательный вклад карантина в первой половине 2021 года в годовой ВВП, по оценкам Национального банка, составит 0,5–0,6 процентных пункта”, – говорится в сообщении.

Контекст:Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль 23 марта на заседании правительства заявил, что Украине в 2020 году удалось избежать падения экономики, которое произошло в странах Евросоюза.
По оценке Шмыгаля, Украина в 2020 году потеряла 4,5% ВВП, а в этом году рост экономики Украины будет более 4,6%.
В январе этого года Нацбанк прогнозировал, что в 2021 году украинская экономика “почти наверстает потери от коронакризиса”. Регулятор предполагал, что ВВП вырастет на 4,2% и продолжит расти стремительными темпами – около 4% в 2022–2023 годах.
В начале этого года Всемирный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины. По мнению аналитиков банка, в 2021 году экономика Украины вырастет на 3%, в 2022-м – на 3,1%.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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