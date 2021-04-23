Минкульт, Запорожская ОГА и “Запорожсталь” подписали меморандум о проекте развития Национального заповедника “Хортица”

“Сегодня мы начинаем большую работу по возрождению острова Хортица. Проект реализуется под личным контролем президента Украины Владимира Зеленского. Любые преобразования на острове возможны только с сохранением культурного и научного наследия. Важно, что к нам присоединяется для реализации этого глобального проекта инвестор, международная компания “Метинвест”, у которой есть успешный опыт реализации проектов национального масштаба и которая готова стать проводником преобразований Хортицы. Это партнер, который вызывает доверие. Наша общая задача – делать все качественно, прозрачно, в диалоге с общественностью”, – заявил министр культуры.

“Метинвест” выступает стратегическим партнером проекта, компания полностью профинансировала разработку концепции проекта реконструкции Музея истории Запорожского казачества и Кургана единства на острове Хортица. Реконструкцию объектов планируют выполнить к 30-летию годовщины независимости Украины, которое отмечается в этом году.

“Музей истории запорожского казачества вошел в список 150 туристических “магнитов”, которые планируется реконструировать в ходе реализации инициативы президента Украины “Большая реставрация”. Проект реконструкции Национального заповедника “Хортица” представляет полное обновление острова с максимально бережной реконструкцией инфраструктуры, с сохранением природного баланса и биоценоза заповедника. Ключевая задача проекта – восстановить и реконструировать существующие объекты, полностью исключая новые застройки”, – пишет УНИАН.

Строительство историко-культурного комплекса “Запорожская Сечь” когда-то профинансировала “Запорожсталь”, напомнил генеральный директор предприятия Александр Мироненко.

“Новый проект реконструкции – это новый этап сотрудничества бизнеса и государства. Мы чувствуем особую связь с главной дестинацией Запорожья и стремимся сделать ее еще более величественной, привлекательной и комфортной для миллионов украинцев и гостей города”, – подчеркнул он.

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