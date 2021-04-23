 

Роскосмос заявил о завершении разработки эскизного проекта стартового комплекса «Байтерек»

23.04.2021, 14:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Центр эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ) завершает разработку эскизного проекта стартового комплекса «Байтерек» на космодроме Байконур, сообщил гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Наша деятельность теперь вошла в активную фазу. Заключен контракт на создание комплекса между АО «ЦЭНКИ» и АО СП «Байтерек», внесены необходимые изменения. ЦЭНКИ завершает разработку эскизного проекта стартового комплекса «Байтерек», после которого наступает этап непосредственно разработки документации и исполнения материальной части», – цитирует ТАСС главу Роскосмоса.

По словам Рогозина, российская сторона в рамках проекта «Байтерек» следует своим обязательствам, развернула в полной мере и финансирует работы, которые идут по графику. Это касается и непосредственно самого ракетно-космического комплекса «Союз-5». Руководитель Роскосмоса уточнил, что к этапу испытаний должны приступить не позднее декабря 2023 года.

«Мы сегодня видели: идет подготовка производства в старейшем легендарном цехе, в котором в свое время создавалась ракета сверхтяжелого класса Н1. Закуплено и устанавливается технологическое оборудование, в том числе для фракционной сварки, которая, в принципе, является новаторской для российского ракетостроения. Готовятся к дальнейшему испытанию части корпуса ракеты «Союз-5». Соответственно, раньше времени приступаем уже к созданию летных машин», – отметил Рогозин.

Напомним также, в 2018 году Астана, предпочтя американские ракеты российским, решила использовать Falcon-9 американской компании Space X для запуска двух первых казахстанских научно-технологических спутников 20 ноября.

В том же году РФ и Казахстан подписали соглашение о строительстве стартового комплекса для новой ракеты «Союз-5» на космодроме Байконур. Соглашение о создании стартового комплекса «Байтерек» подписали гендиректор Роскосмоса Дмитрий Рогозин и министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов. При этом Казахстан откладывал модернизацию Байконура для «Союза-5».

Напомним, в ноябре 2019 года премьер-министр Казахстана Аскар Мамин заявил, что около 330 млн долларов необходимо для реализации проекта космического ракетного комплекса «Байтерек» и модернизации «Гагаринского старта» на космодроме Байконур.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

25.01 / Прилепин предсказал возвращение Муждабаева и Бабченко в Россию

08.07 / Дубинский – шеф-редактору “Бабеля” про новость о нем: Хотите, чтобы я вас трусами по лицу отшлепал?

19.11 / Уманский заявил, что прекращает общение со СМИ по личной просьбе Ермака. До этого он дал интервью Бацман

06.10 / Суд возобновил дело о фальсификации доказательств по делу Шеремета

12.01 / Президент Португалии заразился коронавирусом

25.03 / США готовят санкции против двух крупных компаний, подконтрольных военным Мьянмы – Reuters

14.11 / Мэр Томска арестован по делу о превышении должностных полномочий

15.01 / В Украине выпало до 35 сантиметров снега, в Карпатах сохраняется угроза схода лавин

07.03 / ДТП с украинским автобусом в Польше. Девять пострадавших – в тяжелом состоянии

08.09 / Новейший самолетный двигатель ПД-14 получил искусственный интеллект

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика