“Бомба. Такой красивый цветок расцвел”. Дочь Брежневой в смелых позах снялась в белых трусах

“Новые сапоги”, – написала она.

Киперман позировала в белых трусах и майке, дополнив образ высокими сапогами того же цвета. Все фото она сделала перед зеркалом. Девушка позировала стоя, а также сидя, демонстрируя растяжку и расставив согнутые ноги.

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Публикация от Sonya (@sonyaxkiperman)

“Бомба. Такой красивый цветок расцвел”, – отреагировал подписчик kalabasss17.

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