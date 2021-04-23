 

На мышах испытали новый метод восстановления после инсульта

23.04.2021, 12:40, Новости дня
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В будущем появится возможность использовать стволовые клетки для быстрого и эффективного восстановления головного мозга после инсульта. Об этом сообщают представители калифорнийского университета, которые проводят эксперименты именно в данной сфере.

Новая методика уже испытана на лабораторных мышах. Подтверждена ее эффективность, утверждают ученые. Однако работы впереди еще много. И когда-нибудь людям, пережившим инсульт, достаточно будет сделать укол для выздоровления.

Напомним, что инсульты являются одним из главных причин смертности наравне с инфарктами и онкологическими заболеваниями. Часто люди, пережившие инсульты, длительное время не могут возвратиться к полноценной жизни.



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