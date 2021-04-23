New York Times – ремарка Путина о «красной линии» удивила Запад

В своём послании Федеральному собранию вместо большого количества насущных внешнеполитических вопросов Владимир Путин сделал акцент на внутренней повестке, ни словом не обмолвившись о ситуации на Украине, пишет The New York Times. Вместе с тем, как отмечает газета, российский лидер предупредил Запад о том, что ему не стоит пересекать «красную линию» — чем вызвал немало вопросов, особенно если учесть, что президент не уточнил, где именно пролегает эта граница.



Reuters

На фоне концентрации войск на границе с Украиной, голодовки Алексея Навального, нового санкционного пакета со стороны США и большого сюрприза, который, как ожидается, должна преподнести соседняя Белоруссия, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к своему народу. Однако, как оказалось, оно почти целиком было посвящено внутриполитической повестке, пишет The New York Times.

Таким образом, причины тревожного перемещения войск на украинской границе по-прежнему остаются загадкой — хотя, возможно, на то и был расчёт. Однако, какую бы игру ни вёл Путин — ведь такая серьёзная концентрация войск не могла произойти без его согласия, — эта игра неразумна, учитывая, что в ходе российско-украинского конфликта погибло уже более 13 тыс. человек, включая 298 погибших на борту малайзийского авиалайнера, «сбитого сепаратистами с ковбойскими замашками».

В своей речи российский лидер упомянул о вопросах международной политики, однако по традиции он в основном жаловался на то, что Россию «цепляют без всякого повода», а также клятвенно заверял, что на любое пересечение «красной линии» против РФ последует «асимметричный, быстрый и жёсткий» ответ. Как отмечает The New York Times, подобное «бахвальство» удивило Запад, учитывая, что Путин так и не уточнил, где же пролегает та самая «красная линия».

При этом Путин ни словом не обмолвился ни о нынешней ситуации на Украине, ни об Алексее Навальном, ни о заявлении президента Белоруссии Александра Лукашенко, который сообщил о принятии «очень серьёзного» решения, которое стало причиной спекуляций относительно возможности заключения формального союза с Россией.

Вместе с тем, у российского лидера было немало веских внутриполитических причин, чтобы затронуть именно экономические и социальные проблемы, включая борьбу с пандемией. Среди них — падение его рейтингов, а также выборы в парламент, которые должны пройти через пять месяцев.

При этом тема Украины не вызывает особого беспокойства у среднестатистического россиянина, так как его «с помощью обмана заверили» в том, что Москва не имеет отношения к боевым действиям в этом регионе. По данным опросов, русские предпочли бы экономическое развитие мечтам о возрождении Великой России, в то время как 68-летний Путин уже не пользуется той популярностью, которая была у него, когда он только пришёл к власти.

По мнению аналитиков, возможно, это одна из причин, по которой Путин не собирается предпринимать против Украины каких-либо шагов военного характера. Ещё один довод в пользу этой версии — это тот факт, что передвижения войск были нарочитыми и практически никак не скрывались, что говорит о том, что РФ не собирается идти на какие-то серьёзные шаги. В любом случае вероятность того, что Путин попробует захватить регионы, которые сейчас находятся под контролем украинских повстанцев, довольно мала, учитывая возможную жёсткую реакцию Запада.

Подобная демонстрация сил может объясняться и по-другому. В частности, не исключено, что Путин таким образом пытается оказать давление на президента Украины Владимира Зеленского, который избрался на свой пост благодаря обещаниям покончить с коррупцией в стране и заключить мир с Россией, однако не добился значительных успехов ни по одному из этих пунктов. При этом на этой неделе украинский лидер сообщил, что готов встретиться с Путиным в любое время.

Кроме того, вполне возможно, что российский президент также пытался намекнуть США и Европе, что попытки оказать Украине более серьёзную поддержку и, особенно, рассмотрение вопроса о членстве Киева в НАТО, — это плохая идея. Или же Путин пытался показать, что несмотря на плачевное состояние российско-американских отношений, с ним по-прежнему нужно считаться. Или же он стремился донести до Запада все из вышеперечисленных мыслей одновременно.

«Какие бы мотивы ни двигали Путиным, концентрация сил в Крыму — это опасный ход, особенно когда речь идёт о крупной ядерной державе. Пусть вероятность того, что бряцание оружием приведёт к случайной конфронтации, и ничтожна, однако это не тот риск, на который должна идти держава, которая ответственно подходит к своим действиям», — подчёркивает газета.

Не так давно президент США Джо Байден послал Путину чёткий сигнал, введя против РФ новые санкции и выслав 10 российских дипломатов в ответ на хакерские атаки и «вмешательство» в выборы.

Тем не менее в данном случае Вашингтон предложил не только кнут, но и пряник в лице приглашения на саммит, на котором США и РФ могли бы перейти к более продуктивному диалогу по вопросам, представляющим интерес для обеих сторон, включая тему судоходства в Арктике, пандемию COVID-19, контроль над вооружениями, вопрос Китая и урегулирование конфликтов в Сирии и на Украине.

Возможно, что у Путина не было никаких иных вариантов, кроме как в ответ на санкции выслать из страны группу американских чиновников. «Однако сейчас в его интересах — перестать играть крутого парня и начать играть роль государственного деятеля. Такая метаморфоза подразумевает остановку наращивания войсковой группировки, принятие предложения Зеленского о мирных переговорах и встречу с Байденом», — считает газета.

В ходе своего послания Путин поднял такие темы, как программа по борьбе с пандемией, изменение климата, развитие инфраструктуры, повышение доходов населения, а также многие другие вопросы, которые беспокоят россиян. Российский лидер наверняка должен понимать, что его образ лидера куда больше выиграет от встречи с новым американским президентом и обсуждения проблемы мирного сосуществования, чем от его попыток притеснить Киев, подытоживает The New York Times.