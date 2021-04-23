 

TVE – эксперт предупреждает — решать проблему космического мусора нужно уже сейчас, иначе в будущем мы не сможем покидать планету

23.04.2021, 9:22, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Человечество слишком долго игнорировало проблему космического мусора, которая стала вызовом, не терпящим отлагательств, передаёт TVE. Как предупреждает эксперт Лоренцо Тарабини, мусор в космосе начинает множиться, и если мы не начнём действовать уже сейчас, то в будущем мы не сможем покидать планету.

Чем больше миссий, тем больше прогресса, но также и больше мусора. Спутники и прочие космические объекты, которые мы отправляем за пределы нашей планеты, во многих случаях превращаются в отходы.

ЛОРЕНЦО ТАРАБИНИ, участник проекта E.T.PACK: Они остаются на орбите и, как это уже происходит, сталкиваются друг с другом, создают облака из обломков-пуль.

Эти обломки представляют огромную опасность для спутников, Международной космической станции и её астронавтов. Однако это не единственный риск.

ЛОРЕНЦО ТАРАБИНИ: Мусор в космосе начинает множиться. И если мы не начнём действовать уже сейчас, в будущем мы не сможем двигаться и покидать планету.

Речь идёт о проблеме, которую мы уже слишком долго игнорируем и для которой уже сейчас нужно найти решение. Она, согласно Европейскому космическому агентству, стала вызовом, не терпящим отлагательств.

Уже существует миссия, цель которой — удалять мусор с помощью проектов, наподобие этого космического мусоровоза.

ХОСЕ МАРИЯ МОРАЛЕС, Европейское космическое агентство: Он его (мусор. — ИноТВ) ловит. И поскольку это, скажем так, спутник-спрут, то у него есть свои собственные двигательные механизмы. А делать он будет следующее: он будет постепенно снижать свою орбиту.

И таким образом они будут входить в контакт с атмосферой и распадаться. Также ставка делается на иную конструкцию спутников. В этой лаборатории планируют вместе с каждым спутником отправлять в космос вот такие алюминиевые ленты

ЛОРЕНЦО ТАРАБИНИ: Если нам удастся получить силу, какой бы малой она ни была, которая будет постоянно поддерживать энергию на спутнике, то мы сможем снять его с орбиты.

На проходящей сейчас международной конференции учёные до субботы будут заниматься выработкой решений по очистке той помойки, которая вертится вокруг нашей планеты.

Дата выхода в эфир 20 апреля 2021 года.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

13.07 / Умер востоковед Евгений Челышев

09.12 / НАБУ задержало двух мужчин во время передачи взятки главе Госгеокадастра

16.09 / Госдума приняла закон об усилении контроля за выигрышами в казино

23.07 / В Сочи из-за наплыва туристов усилили меры санитарной безопасности

24.09 / Врач назвал «таблетку» от депрессии

14.07 / Немецкий депутат написал письмо американским политикам на тему «Северного потока – 2»

06.10 / Политолог объяснил, почему Зеленский не отличается от Порошенко

10.08 / France 24 – после взрывов в порту Бейрут захлестнула волна протестов

06.11 / Новый кроссовер Haval F5 рассекретили до презентации

15.11 / В Роскосмосе сократили число управленцев и урезали зарплаты менеджеров

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика