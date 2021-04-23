“На Новодевичьем кладбище”. Кончаловский показал архивное видео своей дочери
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В ролике Мария на могиле своего прадеда, поэта Сергея Михалкова, читает его стихотворение “Хрустальная ваза”.
“Дочка, лет восемь назад на Новодевичьем кладбище. На могиле прадеда Сергея Михалкова в день его рождения! Молодец…” – подписал ролик режиссер.
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Подписчики прокомментировали пост.
“Добрый день. По вашим частым постам о доче видно, что вы очень скучаете по ней, видно, как вы любите своих детей. И это замечательно”, – написала abd_243.
“Булочка такая, милая девчушка!” – заметила val100573.
“Сладенькая пухленькая девчоночка красиво, с душевным выражением читает стихи своего прадеда. Теплое трогательное видео”, – заявила uliya_sm8.
20 марта 2021 года в Instagram Мария писала, что работала над своей внешностью, и рассказала о комплексах.
“У меня их много, какие-то я поборола, какие-то остались, а некоторые появились из-за Instagram, и борьба продолжается”, – призналась она.
Девушка добавила, что скрытая агрессия, лицемерие, оскорбления под маской мнения загоняют в ненависть к себе в конечном счете. Она отметила, что в ближайшее время намерена подкорректировать грудь.
“Если я могу что-то исправить, то я это исправляю”, – заявила Кончаловская.
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Контекст:Мария – дочь Кончаловского от актрисы Любови Толкалиной – родилась 5 июня 2001 года. Пара рассталась в 2016 году. О разрыве Толкалина объявила в январе 2017 года.
От второй жены, юриста Марии Леоновой, у Кончаловского есть сын Тимур (2017).
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