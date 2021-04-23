“На Новодевичьем кладбище”. Кончаловский показал архивное видео своей дочери

В ролике Мария на могиле своего прадеда, поэта Сергея Михалкова, читает его стихотворение “Хрустальная ваза”.

“Дочка, лет восемь назад на Новодевичьем кладбище. На могиле прадеда Сергея Михалкова в день его рождения! Молодец…” – подписал ролик режиссер.

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Публикация от Егор Кончаловскии * (@egorkonchalovsky)

Подписчики прокомментировали пост.

“Добрый день. По вашим частым постам о доче видно, что вы очень скучаете по ней, видно, как вы любите своих детей. И это замечательно”, – написала abd_243.

“Булочка такая, милая девчушка!” – заметила val100573.

“Сладенькая пухленькая девчоночка красиво, с душевным выражением читает стихи своего прадеда. Теплое трогательное видео”, – заявила uliya_sm8.

20 марта 2021 года в Instagram Мария писала, что работала над своей внешностью, и рассказала о комплексах.

“У меня их много, какие-то я поборола, какие-то остались, а некоторые появились из-за Instagram, и борьба продолжается”, – призналась она.

Девушка добавила, что скрытая агрессия, лицемерие, оскорбления под маской мнения загоняют в ненависть к себе в конечном счете. Она отметила, что в ближайшее время намерена подкорректировать грудь.

“Если я могу что-то исправить, то я это исправляю”, – заявила Кончаловская.

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Публикация от Мария Михалкова-Кончаловская (@welcometomaria)

Контекст:Мария – дочь Кончаловского от актрисы Любови Толкалиной – родилась 5 июня 2001 года. Пара рассталась в 2016 году. О разрыве Толкалина объявила в январе 2017 года.

От второй жены, юриста Марии Леоновой, у Кончаловского есть сын Тимур (2017).

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