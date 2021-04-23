В Украину привезли партию вакцины AstraZeneca от COVAX – Ляшко

“Сегодня в Украину прилетела очередная партия вакцин от COVAX. Сегодня мы говорим о партии в 367 200 доз от AstraZeneca, которая произведена на площадке в Южной Корее. Напомню, что эта вакцина разработана Оксфордским университетом в сотрудничестве с британско-шведской компанией AstraZeneca”, – сказал Ляшко.

Он напомнил, что в Украине уже проводят прививки этим препаратом, произведенным по лицензии в Индии, который имеет торговое название Covishield.

Ляшко также рассказал, что AstraZeneca-SKBio, которую производят в Южной Корее, и индийская Covishield/AstraZeneca идентичны по составу и технологии изготовления и являются взаимозаменяемыми – такие рекомендации Министерству здравоохранения Украины предоставила национальная техническая группа экспертов по вопросам иммунопрофилактики.

Контекст:В Украине зарегистрированы четыре вакцины от коронавируса: Oxford/AstraZeneca (Covishield), Pfizer/BioNTech и CoronaVac, разработанная Sinovac Biotech и AstraZeneca-SKBio, которая производится в Южной Корее.

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Covishield от Oxford/AstraZeneca (в первой партии было 500 тыс. доз). 13 апреля началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac (215 тыс. доз). 18 апреля в стране приступили к прививкам вакциной Pfizer/BioNTech (117 тыс. доз).

По постсоянию на 23 апреля в Украине сделали 508 тыс. прививок от коронавируса, сообщал министр здравоохранения Максим Степанов.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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