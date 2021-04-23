Врачи призвали Навального прекратить голодовку. Они предупредили, что скоро “лечить будет просто некого”

Медики уверены, что дальнейшее голодание нанесет существенный вред здоровью оппозиционера и может привести к смерти. Поэтому они просят его согласиться на осмотр специалистами из гражданской больницы во Владимире.

У Навального наблюдаются симптомы почечной недостаточности, тяжелая неврологическая симптоматика и гипонатриемия, которая может привести к диффузному отеку мозга, тяжелым неврологическим нарушениям в виде судорожного синдрома и угнетения сознания до уровня комы, констатировали медики.

Если политик продолжит голодовку даже на минимальное время, то “вскоре лечить будет просто некого”, предупредили врачи.

В обращении они настаивают на допуске к Навальному в качестве независимых врачей и на скорейшем его переводе в многопрофильный стационар в Москве.

Контекст:Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику “Шарите”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января 2021 года. Сразу после возвращения его задержали в аэропорту Шереметьево по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

В конце февраля Навального этапировали в исправительную колонию №2 в городе Покров Владимирской области.

31 марта Навальный объявил голодовку. Он требует допустить к нему врача. По словам политика, у него наблюдались острые прогрессирующие боли в спине и конечностях. Позднее адвокаты сообщали, что у него теряется чувствительность не только ног, но и рук.

12 апреля представители политика сообщили, что с начала голодовки Навальный потерял 8 кг, а с момента приезда в колонию – 15 кг, и весит 77 кг при росте 190 см.

13 апреля управление Федеральной службы исполнения наказаний (УФСИН) в РФ по Владимирской области сообщило, что считает “удовлетворительным” состояние здоровья Навального. При этом жена Навального после свидания с ним в тот же день написала, что “никогда не видела, чтобы так кожа обтягивала череп”. Во время свидания политику, по словам супруги, было тяжело говорить.

17 апреля врачи оппозиционера Анастасия Васильева и Ярослав Ашихмин заявили о критическом состоянии здоровья пациента. По их данным, уровень калия в сыворотке крови Навального настолько высокий, что политик может умереть в любой момент. На следующий день медики сообщили, что пытались попасть в колонию, но их не пустили.

19 апреля в УФСИН РФ по Владимирской области сообщили, что Навального переводят в стационар областной больницы для осужденных, которая расположена на территории исправительной колонии №3 в Покрове.

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