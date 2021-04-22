 

Конгресс США собрался ограничить продажу оружия Саудовской Аравии

22.04.2021, 5:38, Новости дня
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Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект об ограничении продажи оружия Саудовской Аравии в связи с убийством журналиста Джамаля Хашогджи, сообщило американское издание The Hill.

В поддержку меры выступили 350 законодателей, против проголосовал 71 человек. Законопроект подразумевает приостановку продажи королевству некоторых вооружений до тех пор, пока власти США не смогут с уверенностью сказать, что саудовская администрация не репрессирует диссидентов и не осуществляет произвольных задержаний иностранных граждан. Теперь документ должен быть принят в Сенате, передает ТАСС.

В начале марта в Госдепартаменте США пообещали не игнорировать нарушения прав человека в Саудовской Аравии. В конце января администрация Джо Байдена приостановила продажу американского оружия Саудовской Аравии и ОАЭ.

В мае 2020 года стало известно о решении администрации Дональда Трампа продать Саудовской Аравии партию высокоточных управляемых авиационных бомб (УАБ). В июне 2019 года в Пентагоне объяснили намерение продавать оружие ОАЭ и Саудовской Аравии тем, что в противном случае эти страны будут покупать вооружения у РФ и Китая.



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