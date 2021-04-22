 

Компания Cerebras представила «чудовищную» микросхему

22.04.2021, 5:14, Новости дня
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История создания этой «чудовищной» по своим техническим параметрам микросхемы разделена на несколько этапов. Сначала компания Cerebras примерно два года назад представила гигантскую микросхему WSE. Она заняла всю площадь стандартной 300-миллиметровой пластины, говорят специалисты.

На втором этапе данное устройство было усовершенствовано. И вот теперь в свет выходит какое-то чудовище.

Разработчик создан новую микросхему, содержащую сразу 850 тысяч ядер. Для того чтобы работать, ей необходим электрический ток мощностью 23 кВт. Этого было бы достаточно, чтобы обеспечить током один подъезд в многоэтажке или же 2,6 трлн транзисторов, содержащихся в «чудовищной» микросхеме.



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