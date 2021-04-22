Компания Cerebras представила «чудовищную» микросхему

История создания этой «чудовищной» по своим техническим параметрам микросхемы разделена на несколько этапов. Сначала компания Cerebras примерно два года назад представила гигантскую микросхему WSE. Она заняла всю площадь стандартной 300-миллиметровой пластины, говорят специалисты.

На втором этапе данное устройство было усовершенствовано. И вот теперь в свет выходит какое-то чудовище.

Разработчик создан новую микросхему, содержащую сразу 850 тысяч ядер. Для того чтобы работать, ей необходим электрический ток мощностью 23 кВт. Этого было бы достаточно, чтобы обеспечить током один подъезд в многоэтажке или же 2,6 трлн транзисторов, содержащихся в «чудовищной» микросхеме.