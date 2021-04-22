 

Госдеп увидел «некоторый прогресс» на переговорах по Ирану в Вене

22.04.2021, 4:44, Новости дня
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Соединенные Штаты достигли «некоторого прогресса» на переговорах по иранской ядерной сделке в Вене, сообщил представитель Госдепартамента высокого ранга.

В частности, по версии представителя Госдепа, в ходе переговоров была «достигнута большая ясность». «Думаю, США [теперь] лучше понимают, что им необходимо сделать для возвращения к соблюдению обязательств в рамках СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе), Иран лучше понимает, что нужно сделать ему», – приводит ТАСС слова сотрудника американского внешнеполитического ведомства.

«Однако прояснение не обязательно означает консенсус. Все еще есть разногласия, в некоторых случаях весьма важные, [расхождения в] наших взглядах относительно того, что подразумевается под полным соблюдением [ядерной сделки]», – сказал дипломат.

«Расстояние, которое нам остается пройти, пока больше, чем расстояние, которое мы уже преодолели. Так что мы не близки к завершению этих переговоров, исход все еще остается неопределенным. Мы добились некоторого прогресса, переговоры были деловыми, продуктивными, но у нас все еще есть много разногласий, которые нужно будет преодолеть», – сказал сотрудник Госдепартамента.

«Переговоры между участниками формата «5+1» (пять постоянных членов СБ ООН и Германия) и Ираном всегда были медленным процессом, который в этот раз еще больше замедлился из-за того, что мы (США) не ведем прямых переговоров с Ираном. Итак, мы добились некоторого прогресса, однако мы не находимся в ситуации, которая радикально отличалась бы от той, в которой мы были по итогам первого раунда [переговоров]», – считает сотрудник американского внешнеполитического ведомства.

Напомним, 16 апреля Тегеран объявил о получении первой партии обогащенного до 60% урана. По словам президента Ирана Хасана Роухани, ввод в эксплуатацию (центрифуг) IR-6 и обогащение (урана) до 60% стало ответом на диверсию на объекте в Натанзе.

После выхода США из ядерной сделки Тегеран отказался от обязательств по СВПД и приступил к обогащению урана до оружейного уровня. Президент Ирана Хасан Роухани заявлял о готовности Тегерана вернуться к выполнению обязательств по ядерной программе при условии снятия всех санкций. Однако США отказались «платить» Ирану за возможность начать переговоры.



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