В компании Apple подтвердили, что выпустят iOS 14.5 на следующей неделе

Представители «яблочной» компании заявили, что уже на следующей неделе выйдет ожидаемая версия операционной системы iOS 14.5. Также Apple представит и другие программные продукты, среди которых будут watchOS 7.4 и macOS 11.3.

Сейчас у «яблочников» очень насыщенный график, отмечают эксперты. Только что на рынок вышла новая модель планшета iPad Pro, в котором была использована однокристальная система собственного производства Apple M1.

Кроме того, под данным брендом вышли беспроводные метки, благодаря которым можно легко отыскать потерявшееся устройство. Компания еще выпустила телеприставку и ряд других гаджетов. Новая операционная система iOS 14.5 предоставит пользователям возможность расширить функционал имеющихся у них устройств.