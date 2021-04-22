 

В Москве на акцию оппозиции собралось в 20 раз меньше людей, чем обещали

22.04.2021, 3:50, Новости дня
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На несогласованную акцию в поддержку блогера Алексея Навального в центре Москве вышли около 5 тыс. человек, следует из данных проекта Mob Counter, который занимается подсчетом участников общественно-политических акций.

По данным на 19.30 (мск), на улицах в центре Москвы собрались порядка 3,2 тыс. участников акции протеста. Спустя полчаса численность участников составила 5,1 тыс. человек, информирует Mob Counter в Twitter. 

В пресс-службе ГУ МВД по Москве сообщили, что по состоянию на 20.30 мск в мероприятии принимает участие около 6 тыс. человек, передает ТАСС. 

«Полицейские разъясняют собравшимся, что их акция не согласована в установленном порядке с органами власти, и предупреждает о предусмотренной законом ответственности за нарушение правопорядка», – сказали в полиции. 

При этом на сайте организаторов о планах пойти на акцию в Москве заявляло более 115 тыс. человек.  «Продать кружочки [с числом заявленных участников акции] на карте  как реальных людей и получить за этот успех ещё денег –  это, я вам скажу, и Павлу Ивановичу Чичикову задача не под силу, не то что [координатору протестных акций Леониду] Волкову», –  отметил по этому поводу специальный корреспондент газеты ВЗГЛЯД Юрий Васильев. 

На малочисленность интернет-аудитории, наблюдающей за трансляцией с митинга, указал и журналист Армен Гаспарян: «Провал сегодняшней акции в цифрах: трансляцию митинга на канале «Навальный Live» смотрят 59 тысяч человек из 2,5 млн подписчиков и 450 тысячах отметках на сайте. Куда делись остальные 400 тысяч? Почему не смотрят трансляцию? Или это боты». 

Во вторник в некоторых городах на Дальнем Востоке прошли малочисленные несанкционированные акции в поддержку Навального. Так, в Магадане собралось не более 40 человек, в Южно-Сахалинске – порядка 80, в Петропавловске-Камчатском СМИ насчитали не более 30-40 человек, а в Хабаровске максимум 120. В Чите за Навального вышли три человека, хотя на посвященном митингу сайте было зарегистрировано три тысячи желающих. А в Благовещенске на акцию не пришел никто, хотя на сайте выйти на митинг планировали больше тысячи человек.

Накануне МВД РФ призвало жителей страны воздержаться от участия в несогласованных акциях и пообещало пресекать любую агрессию и провокации. Это сообщение ведомство распространило на фоне призывов сторонников Алексея Навального выходить на несогласованные митинги в эту среду, 21 апреля, из-за ухудшающегося, по их данным, здоровья блогера. Генпрокуратура также предупредила об ответственности за участие в незаконных массовых акциях.



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