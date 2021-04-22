 

Новый напиток White Claw завоевывает рынок Германии

22.04.2021, 3:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Напиток White Claw относительно новый. Его вывели на рынок только в 2016 году. Но он уже получил большую популярность в Соединенных Штатах.

Затем началось завоевание рынков за пределами США. Так, White Claw в прошлом году появился в Великобритании. Кстати, именно в 2020 г. доход от реализации составила 2,3 млрд долларов. Но это еще далеко не предел, говорят аналитики. Ожидается, что объемы реализации составят уже 4,7 млрд долл., то есть за год они вырастут примерно вдвое. Теперь напиток вышел еще и на Немецкий рынок, что обязательно увеличит количество его любителей.

White Claw причислен к алкогольным напиткам, хотя производят его на основе сельтерской воды. Впрочем, так называемые крепкие зельдеры все-таки содержат 5% алкоголя в своем составе. Кроме того, напитки такого рода высококалорийные.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.01 / Стало известно о кибератаках на сайт ФСИН

02.07 / Московская биржа открылась ростом

19.07 / Надпись «Black Lives Matter» в Нью-Йорке в третий раз за неделю облили краской

07.07 / Учеными была определена главная причина старения

12.11 / Началась «массовая миграция» американских консерваторов в соцсетях

16.07 / «МиГ» и «Сухой» вместе создадут истребитель шестого поколения

07.07 / Резников считает, что встреча “Нормандской четверки” может состояться в августе

20.12 / Зеленский: Больное место в Украине – это суды

02.03 / Die Welt – скандинавские страны оправдывают гонку вооружений «российской агрессией»

26.02 / В РПЦ высказались за памятник святому на Лубянской площади

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика