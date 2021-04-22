Новый напиток White Claw завоевывает рынок Германии

Напиток White Claw относительно новый. Его вывели на рынок только в 2016 году. Но он уже получил большую популярность в Соединенных Штатах.

Затем началось завоевание рынков за пределами США. Так, White Claw в прошлом году появился в Великобритании. Кстати, именно в 2020 г. доход от реализации составила 2,3 млрд долларов. Но это еще далеко не предел, говорят аналитики. Ожидается, что объемы реализации составят уже 4,7 млрд долл., то есть за год они вырастут примерно вдвое. Теперь напиток вышел еще и на Немецкий рынок, что обязательно увеличит количество его любителей.

White Claw причислен к алкогольным напиткам, хотя производят его на основе сельтерской воды. Впрочем, так называемые крепкие зельдеры все-таки содержат 5% алкоголя в своем составе. Кроме того, напитки такого рода высококалорийные.