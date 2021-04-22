Глава МИД Украины призвал ЕС «отключить Россию от SWIFT»

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Reuters заявил, что 19 апреля на видеоконференции с главами внешнеполитических ведомств стран Евросоюза призывал рассмотреть возможность «отключения России» от международной системы передачи межбанковских платежей SWIFT.

По словам главы украинского внешнеполитического ведомства, эта мера могла бы стать частью нового пакета санкций в случае эскалации ситуации на востоке Украины. Кулеба также отметил, что в ходе встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеным в Брюсселе на прошлой неделе попросил Вашингтон о поставке «мощных средств радиоэлектронной борьбы» для противодействия России. В интервью он также выразил надежду на то, что в вопросе помощи Украине у западных стран «слова не будут расходиться с делом», передает ТАСС.

Напомним, 19 апреля Кулеба предложил главам внешнеполитических ведомств стран ЕС подготовить новый пакет секторальных санкций против России. 11 апреля глава ведущей фракции Европарламента ЕНП Манфред Вебер предложил отключить Россию от SWIFT в качестве «ответа» на «усиление военного присутствия» у границы с Украиной.

В МИДе уже обозначили план действий на случай отключения РФ от SWIFT. Глава МИД Сергей Лавров заявлял, что современные реалии говорят о необходимости отходить от использования контролируемых Западом международных платежных систем. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что РФ принимает во внимание все возможные угрозы со стороны Запада, в том числе и отключение страны от международной системы SWIFT. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, чем обернется отключение РФ от SWIFT.