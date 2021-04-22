Зеленский ввел санкции против 13 физлиц и 95 компаний

“Поддержать внесенные Службой безопасности Украины предложения по применению персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)”, – говорится в документе.

В санкционные списки вошли 13 физических лиц:

Араик Амирханян – предприниматель. 14 апреля “РБК-Украина” со ссылкой на источник в Офисе президента и “Укринформ” со ссылкой на источник в правительстве сообщали, что президент лишил его гражданства, в приложении к указу говорится, что у Амирханяна есть гражданство Армении;

Сеяр Куршутов – бизнесмен, которого также связывают с Грановским, был советником президента Ассоциации налогоплательщиков Украины;

Александр Черепинский – харьковский бизнесмен, фигурировал в расследованиях проекта “Наші гроші” о махинациях на закупках в николаевском и запорожском аэропортах как партнер экс-нардепа Александра Грановского (Блок Петра Порошенко). Впоследствии Грановский опроверг связь с Черепинским;

Эдуард Кукоба – закарпатский бизнесмен;

Олег Доронин – бизнесмен, которого, по данным “Бабеля”, связывают со схемами с занижением стоимости товара на таможне и уклонением от уплаты налогов;

Тигран Мелконян – директор компании “Скайлайн”, в 2017 году Генпрокуратура изъяла в одесском порту семь контейнеров с сигаретами, которые передали на хранение фирме “Скайлайн”. Суд разрешил уничтожить эти сигареты, но НАБУ подозревало, что сотрудники ГПУ их продали;

Владимир Полусыток – бывший заместитель начальника оперативного управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями – начальник отдела производства по делам о нарушении таможенных правил Львовской таможни;

Денис Аминев – экс-сотрудник Одесской таможни, которого подозревали в краже 37 контейнеров с нерастаможенным грузом из порта Одессы;

Сергей Сердюк – бывший сотрудник Генпрокуратуры (при Юрии Луценко), фигурировал в деле о краже 37 танкеров с нерастаможенным грузом на 150 млн грн из порта Одессы;

Михаил Грибанов – экс-глава Одесской таможни, в 2020 году был уволен из-за причастности к контрабанде;

Андрей Попов – по данным “Страны”, руководитель одной из одесских компаний по перевалке нефтепродуктов, которую в 2015 году обыскивала СБУ по подозрению в финансировании “ДНР” и “ЛНР”;

Олег Богданов – бизнесмен, ранее был заместителем начальника оперативного управления по борьбе с контрабандой и таможенными правонарушениями – начальником отдела производства по делам о нарушениях на Киевской городской таможне, также работал заместителем начальника Одесской таможни;

Юрий Дворак – бывший начальник Киевской таможни.

Также в списке 95 юридических лиц.

Санкции введены на три года.

Новость дополняется…

Контекст:2 апреля Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести санкции против 10 лиц, которых совет считает причастными к контрабанде.

Под санкции попали одесские бизнесмены Александр Чудаков, Виктор Шерман и Вадим Альперин (Зеленский называл его “одним из крестных отцов контрабанды в Украине”), закарпатский бизнесмен Орест Фирманюк, львовский бизнесмен Владимир Дидух (СМИ называли его криминальным авторитетом Вовой Мордой), черновицкие бизнесмены Юрий Кушнир и Александр Еримичук, бывший сотрудник Закарпатской таможни, президент футбольного клуба “Минай” Валерий Пересоляк, экс-начальник Рава-Русской таможни Иван Бокало и бывший сотрудник СБУ Александр Кравченко.

Санкции против них ввели на три года. Им, в частности, заблокировали активы, ограничили торговые операции, запретили участвовать в приватизации государственного имущества (.doc).

Зеленский заявил, что, по данным СНБО и СБУ, этих людей можно назвать “топ-10 украинских контрабандистов”. Он пообещал, что это “первая десятка, но точно не последняя”.

После заседания СНБО от исполнения обязанностей отстранили более 100 работников Государственной таможенной службы, среди которых 17 руководителей таможен и таможенных постов.

14 апреля ряд СМИ сообщили, что Зеленский лишил гражданства трех украинцев, двое из которых, Альперин и Еримичук, были в санкционном списке “топ-контрабандистов”. У всех трех нашлись паспорта других государств. Официально эта информация еще не подтвердилась.

15 апреля Зеленский заявлял, что СНБО ввел санкции против еще ряда людей, которые, по его словам, причастны к контрабанде. Он также подчеркнул, что СБУ занимается вопросом гражданства лиц, против которых вводят санкции.

“Мы видим, кто из контрабандистов имеет сколько паспортов, сколько гражданств, многие из них имеют двойное, а то и тройное гражданство. С этим вопросом мы тоже разберемся, я считаю, достаточно быстро”, – сказал президент.



Елена КРАВЧЕНКО

журналист

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