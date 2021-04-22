В Украине продлили карантин, Зеленский ввел новые санкции, в России прошли протесты за Навального. Главное за день

В Украине продлили карантин

Правительство Украины продлило до 30 июня режим карантина из-за пандемии коронавирусной инфекции. В Министерстве образования предупредили, что возможно, из-за карантина придется продлить и учебный год в школах.

Соединенные Штаты внесли Украину в список стран, куда не стоит ездить из-за распространения COVID-19. Украине присвоили самый высокий уровень угрозы здоровью из-за заболеваемости COVID-19 в стране.

В Украине зарегистрировали четвертую вакцину – AstraZeneca-SKBio. Это AstraZeneca, произведенная в Южной Корее. Минздрав ожидает поставку 367 тыс. доз 22 апреля.

С начала кампании по вакцинации прививки в Украине получили 477 833 человека. Но правительство пообещало в мае ускорить кампанию по вакцинации от COVID-19. Согласно национальному плану вакцинации от Кабмина, до конца года Украина получит 21,9 млн доз вакцины от коронавируса.

Зеленский ввел санкции против второй партии “топ-контрабандистов”

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета нацбезопасности и обороны Украины от 15 апреля. В санкционные списки вошли 13 физических и 95 юридических лиц, их имена и названия опубликованы.

После заседания СНБО Зеленский заявлял, что на нем было принято решение о санкциях “в отношении второй части контрабандистов” (санкции против “первой части” были введены 2 апреля).Президент пообещал, что “и это тоже не финал”.

В России люди вышли на акции протеста в поддержку Навального

По всей России и в ряде городов Европы вечером 21 апреля люди вышли на митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального, который больше трех недель назад объявил голодовку в исправительной колонии. “ГОРДОН” вел онлайн-трансляцию протестов.

МВД России оценило количество участников в Москве в 6 тыс. человек, в Санкт-Петербурге – в 4,5 тыс, по России в целом – в 14,4 тыс. Фонд борьбы с коррупцией считает, что эти цифры следует умножить на 10.

По подсчетам правозащитников из “ОВД-Инфо”, по состоянию на 23.38 общее число задержанных по всей стране составляло 1,5 тыс. человек. Многих задержали еще до начала акций. В частности, с утра полиция задержала юриста ФБК Любовь Соболь и пресс-секретаря Навального Киру Ярмыш.

Путин выступил с посланием к Федеральному собранию

В ежегодном послании президента РФ Владимира Путина почти треть речи была посвящена коллективному Западу и угрозам международному сообществу “ассиметричным ответом” в случае “провокаций против РФ”. Путин заявил, что Россию “цепляют то тут, то там”, вспомнил Киплинга, назвал Россию лидером в развитии ядерного оружия, а Украину упомянул только раз, и то мельком: сравнил “попытку покушения” на Александра Лукашенко с судьбой сбежавшего президента Украины Виктора Януковича.

“Пуля рядом с головой, цианид, взрыв, военный переворот”. Пять самых громких “покушений” на Лукашенко

“Суд” в оккупированном Крыму приговорил украинского военного

Подконтрольный оккупантам Джанкойский райсуд в Крыму вынес незаконный приговор военнослужащему Вооруженных сил Украины Евгению Добринскому – 3,5 года колонии.

СБУ задержала под Харьковом несколько автобусов с титушками

По данным спецслужбы, около 60 жителей разных регионов Украины ехали в Харьков “по заказу одной из пророссийских партий для проведения акций протеста”. Целью титушек было “провоцирование общественного недовольства и массовых противоправных действий” во время сессии Харьковского городского совета.

Футбольная Суперлига Европы распалась через день после создания

Все шесть команд английской Премьер-лиги – сперва “Манчестер Сити”, а за ним и остальные – отказались от участия в турнире Суперлиги. В Суперлиге заявили, что пересмотрят формат проекта.

Присяжные признали виновным в убийстве полицейского, который задерживал Флойда

В США 12 присяжных признали экс-полицейского Дерека Шовина виновным в убийстве афроамериканца Джорджа Флойда в мае 2020 года. Гибель Флойда привела к волне протестов против расовой нетерпимости под девизом Black Lives Matter во всем мире.

Президент США Джо Байден назвал приговор “шагом вперед на пути к справедливости в Америке”, но отметил, что насильственные методы протеста неприемлемы.

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