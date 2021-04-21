Полиция оценила количество участников митинга в Москве в 6 тыс. человек. Соратники Навального призвали умножать на 10

Сообщается, что в акции в Санкт-Петербурге принимает участие 4,5 тыс человек. Всего в РФ, сообщает госагентство “РИА Новости”, по оценкам российской полиции, на митинги сегодня вышло 14,4 тыс. человек.

Директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов в эфире “Навальный.Live” в YouTube предложил умножить официальную оценку на 10. “Навальный.Live” сообщает, что в Москве на акцию вышло не менее 60 тыс. человек, по всей стране – сотни тысяч.

«Численность оказалась достаточной, чтобы полиция смотрела со стороны. И еще раз был доказан вечный тезис, что единственным источником провокаций в России является власть. В Москве, видимо, было не менее 60 тысяч человек, всего по стране — сотни тысяч»: https://t.co/GQ4jMFzXAL pic.twitter.com/WBrhKS3BRq

— Навальный LIVE (@navalnylive) April 21, 2021

Политолог Екатерина Шульман, которая была наблюдателем на акции в Москве, уверена, что в столице число участников превысило 10 тыс., сообщает РБК.

Полиция пока не приводит данных о задержанных на акциях. По подсчетам правозащитников из “ОВД-Инфо”, по состоянию на 22.19 общее число задержанных по всей стране составляет минимум 1004, большинство из них – в Уфе, Санкт-Петербурге, Кемерово, Барнауле, Новокузнецке и Сочи.

В столице, по информации правозащитников, задержано минимум 20 человек.

В Петербурге число задержанных составляет 351. По данным RTVi, сотрудники полиции применяли электрошокеры.

https://www.facebook.com/rbc.ru/videos/806066706981763/

На акции в поддержку Навального вышли писатель Дмитрий Быков, предприниматель Евгений Чичваркин, экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, рэперы Влади, Face, Oxxxymiron и Noize MC, их фото опубликовало РБК.

https://www.facebook.com/rbc.ru/posts/3946017305463629

Также на акцию вышли члены семьи Навального – мать Людмила, жена Юлия и брат Олег, сообщает “Медуза”.

Люди, вышедшие на митинг в Москве, приветствуют Юлию Навальную у здания Телеграфаhttps://t.co/UJKiorQHSX

Видео: @wwwproektmedia pic.twitter.com/5hwZBFZh6t

— The Insider (@the_ins_ru) April 21, 2021

Контекст:В марте сотрудники ФБК создали сайт “Свободу Навальному”, где оппозиционеры объявляют о протестных акциях. По состоянию на 21 апреля в ближайшем митинге подтвердили участие более 466 тыс. россиян. Планировалось, что митинги пройдут, когда на этом сайте зарегистрируется 500 тыс. человек, но 18 апреля глава сети штабов Навального Леонид Волков и директор Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Иван Жданов заявили, что “откладывать больше нельзя”, и призвали россиян выйти на митинги 21 апреля в 19.00.

Мэрия Москвы отказалась согласовывать акцию в столице, а Генпрокуратура РФ предупредила об ответственности за участие в несогласованных митингах.

Навальный с августа 2020 года проходил лечение и реабилитацию в Германии после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Самолет, на котором он летел из Томска в Москву, экстренно сел в Омске 20 августа из-за ухудшения состояния политика. Навальный вначале находился в больнице в Омске, а 22 августа его доставили в берлинскую клинику “Шарите”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным СБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января 2021 года. Сразу после возвращения его задержали в аэропорту Шереметьево по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил Навальному условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

После ареста Навального в РФ начались массовые митинги. По оценке команды оппозиционера, в акциях 23 января по всей стране участвовало 250–300 тыс. человек, 31 января – 200−300 тыс. Силовики задержали 23 января 3454 человека, что, по данным правозащитных организаций, является абсолютным рекордом в РФ за последние 10 лет.

В конце февраля Навального этапировали в исправительную колонию №2 в городе Покров Владимирской области.

Адвокат Ольга Михайлова, которая посетила Навального 25 марта, рассказала, что у политика отнимается правая нога, из лекарств ему дают мазь и таблетки ибупрофена. Жена оппозиционера Юлия Навальная заявила, что у ее мужа еще в СИЗО “Матросская тишина” в Москве начались проблемы со спиной. По ее словам, проблемы усугубились после этапирования Навального во Владимирскую область. Родные политика требуют дать ему возможность лечиться у врачей, которым они доверяют.

31 марта Навальный объявил голодовку. Он требует допустить к нему врача. По словам политика, у него наблюдались острые прогрессирующие боли в спине и конечностях. Позднее адвокаты сообщали, что у него теряется чувствительность не только ног, но и рук.

12 апреля представители политика сообщили, что с начала голодовки Навальный потерял 8 кг, а с момента приезда в колонию – 15 кг, и весит 77 кг при росте 190 см.

17 апреля врачи оппозиционера Анастасия Васильева и Ярослав Ашихмин заявили о критическом состоянии здоровья пациента. По их данным, уровень калия в сыворотке крови Навального настолько высокий, что политик может умереть в любой момент. На следующий день медики сообщили, что пытались попасть в колонию, но их не пустили.

19 апреля в УФСИН РФ по Владимирской области сообщили, что Навального переводят в стационар областной больницы для осужденных, которая расположена на территории исправительной колонии №3 в Покрове.

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