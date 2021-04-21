 

“Динамо” и “Заря” сыграют в финале Кубка Украины

21.04.2021, 23:12, Новости дня
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Лидер украинской Премьер-лиги “Динамо” в Тернополе обыграло четвертый на данный момент клуб Первой лиги – “Агробизнес” из Волочиска (Хмельницкая область).

Перед самым перерывом в составе киевлян отличился Богдан Леднев. Во втором тайме Артем Беседин, а позже Виталий Буяльский довели счет до разгрома – 3:0 в пользу “Динамо”.

В 1/2 финала Кубка “Заря” в гостях в серии пенальти победила “Александрию”, основное время матча закончилось вничью 1:1.

Луганчане забили в первом тайме, на 20-й минуте отличился Владислав Кочергин. Хозяева поля, футболисты “Александрии” сумели перевести игру в овертайм уже в добавленное арбитром время, с пенальти гол забил Валерий Бондаренко. В дополнительное время команды не забивали, а в серии пенальти футболисты “Зари” были точнее, 4:3.

В финальном матче Кубка Украины номинальным хозяином поля, согласно жребию, будет “Динамо”.  

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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