 

Навальному – свободу, Путин – убийца. В России и европейских столицах прошли массовые акции протеста. Фоторепортаж

21.04.2021, 23:12, Новости дня
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фотогалерея
(1 из 35)

 
 


Фото: EPA

Москва (Россия)


Фото: EPA

Москва (Россия)


Фото: EPA

Москва (Россия)


Фото: EPA

Москва (Россия)


Фото: EPA

Москва (Россия)


Фото: EPA

Москва (Россия)


Фото: EPA

Москва (Россия)


Фото: EPA

Москва (Россия)


Фото: EPA

Москва (Россия)


Фото: EPA

Юлия Навальная на митинге в Москве


Фото: EPA

Москва (Россия)


Фото: EPA

Москва (Россия)


Фото: EPA

Москва (Россия)


Фото: EPA

Москва (Россия)


Фото: EPA

Москва (Россия)


Фото: EPA

Москва (Россия)


Фото: EPA

Санкт-Петербург (Россия)


Фото: EPA

Санкт-Петербург (Россия)


Фото: EPA

Санкт-Петербург (Россия)


Фото: EPA

Санкт-Петербург (Россия)


Фото: EPA

Санкт-Петербург (Россия)


Фото: EPA

Рим (Италия)


Фото: EPA

Рим (Италия)


Фото: EPA

Берлин (Германия)


Фото: EPA

Берлин (Германия)


Фото: EPA

Берлин (Германия)


Фото: EPA

Прага (Чехия)


Фото: EPA

Прага (Чехия)


Фото: EPA

Прага (Чехия)


Фото: EPA

Лондон (Великобритания)


Фото: EPA

В акции в Лондоне приняла участие Марина Литвиненко (в центре с плакатом) – вдова бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, который умер в 2006 году в результате отравления радиоактивным веществом полоний-210


Фото: EPA

Лондон (Великобритания)


Фото: EPA

Лондон (Великобритания)


Фото: EPA

Живущий в Лондоне российский бизнесмен Евгений Чичваркин с женой тоже участвовали в акции


Фото: EPA

Лондон (Великобритания)

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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