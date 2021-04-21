Навальному – свободу, Путин – убийца. В России и европейских столицах прошли массовые акции протеста. Фоторепортаж

фотогалерея

(1 из 35)







Фото: EPA

Москва (Россия)



Фото: EPA

Москва (Россия)



Фото: EPA

Москва (Россия)



Фото: EPA

Москва (Россия)



Фото: EPA

Москва (Россия)



Фото: EPA

Москва (Россия)



Фото: EPA

Москва (Россия)



Фото: EPA

Москва (Россия)



Фото: EPA

Москва (Россия)



Фото: EPA

Юлия Навальная на митинге в Москве



Фото: EPA

Москва (Россия)



Фото: EPA

Москва (Россия)



Фото: EPA

Москва (Россия)



Фото: EPA

Москва (Россия)



Фото: EPA

Москва (Россия)



Фото: EPA

Москва (Россия)



Фото: EPA

Санкт-Петербург (Россия)



Фото: EPA

Санкт-Петербург (Россия)



Фото: EPA

Санкт-Петербург (Россия)



Фото: EPA

Санкт-Петербург (Россия)



Фото: EPA

Санкт-Петербург (Россия)



Фото: EPA

Рим (Италия)



Фото: EPA

Рим (Италия)



Фото: EPA

Берлин (Германия)



Фото: EPA

Берлин (Германия)



Фото: EPA

Берлин (Германия)



Фото: EPA

Прага (Чехия)



Фото: EPA

Прага (Чехия)



Фото: EPA

Прага (Чехия)



Фото: EPA

Лондон (Великобритания)



Фото: EPA

В акции в Лондоне приняла участие Марина Литвиненко (в центре с плакатом) – вдова бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, который умер в 2006 году в результате отравления радиоактивным веществом полоний-210



Фото: EPA

Лондон (Великобритания)



Фото: EPA

Лондон (Великобритания)



Фото: EPA

Живущий в Лондоне российский бизнесмен Евгений Чичваркин с женой тоже участвовали в акции



Фото: EPA

Лондон (Великобритания)

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