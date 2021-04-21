Навальному – свободу, Путин – убийца. В России и европейских столицах прошли массовые акции протеста. Фоторепортаж
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фотогалерея
(1 из 35)
Фото: EPA
Москва (Россия)
Фото: EPA
Москва (Россия)
Фото: EPA
Москва (Россия)
Фото: EPA
Москва (Россия)
Фото: EPA
Москва (Россия)
Фото: EPA
Москва (Россия)
Фото: EPA
Москва (Россия)
Фото: EPA
Москва (Россия)
Фото: EPA
Москва (Россия)
Фото: EPA
Юлия Навальная на митинге в Москве
Фото: EPA
Москва (Россия)
Фото: EPA
Москва (Россия)
Фото: EPA
Москва (Россия)
Фото: EPA
Москва (Россия)
Фото: EPA
Москва (Россия)
Фото: EPA
Москва (Россия)
Фото: EPA
Санкт-Петербург (Россия)
Фото: EPA
Санкт-Петербург (Россия)
Фото: EPA
Санкт-Петербург (Россия)
Фото: EPA
Санкт-Петербург (Россия)
Фото: EPA
Санкт-Петербург (Россия)
Фото: EPA
Рим (Италия)
Фото: EPA
Рим (Италия)
Фото: EPA
Берлин (Германия)
Фото: EPA
Берлин (Германия)
Фото: EPA
Берлин (Германия)
Фото: EPA
Прага (Чехия)
Фото: EPA
Прага (Чехия)
Фото: EPA
Прага (Чехия)
Фото: EPA
Лондон (Великобритания)
Фото: EPA
В акции в Лондоне приняла участие Марина Литвиненко (в центре с плакатом) – вдова бывшего офицера ФСБ Александра Литвиненко, который умер в 2006 году в результате отравления радиоактивным веществом полоний-210
Фото: EPA
Лондон (Великобритания)
Фото: EPA
Лондон (Великобритания)
Фото: EPA
Живущий в Лондоне российский бизнесмен Евгений Чичваркин с женой тоже участвовали в акции
Фото: EPA
Лондон (Великобритания)
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