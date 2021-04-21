 

В Индии за четыре дня выявили более 1 млн новых случаев COVID-19

21.04.2021, 22:18, Новости дня
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Отмечается, что ранее 1 млн новых случаев коронавирусной инфекции в Индии фиксировали за шесть дней.

По данным Министерства здравоохранения, за 20 апреля в стране подтвердили 295 041 случай COVID-19 – это второй самый высокий суточный показатель с начала пандемии. В Индии седьмой день подряд выявляют свыше 200 тыс. новых случаев инфицирования коронавирусом. Количество летальных исходов за последние сутки превысило две тысячи.

20 апреля в Индии зафиксировали 259 170 новых случаев COVID-19, 19 апреля – 273 810, 18 апреля – 261 500.  

В то же время, премьер-министр Индии Нарендра Моди выступил против жесткого локдауна, пишет Times of India. Он призвал штаты, рассматривать локдаун как последний вариант борьбы с COVID-19.

Индия занимает второе место в мире по числу заражений коронавирусом. Согласно данным американского Университета Джонса Хопкинса, за все время пандемии в стране коронавирусом инфицировалось более 15,61 млн человек. Наибольшее количество подтвержденных случаев COVID-19 зафиксировано в США – около 31,82 млн.

Контекст:Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
В марте в Индии зафиксировали случаи заражения новым штаммом коронавируса с двойной мутацией.
12 апреля Индия сменила Бразилию на второй позиции по числу случаев COVID-19 в мире.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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