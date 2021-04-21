Жилой дом загорелся в центре Москвы
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В центре Москвы на улице Пятницкой горит жилой дом 1931 года постройки, сообщил источник в экстренных службах.
«Открытое горение происходит на крыше жилого дома 53/18 строение 4 по Пятницкой улице. Данных о пострадавших нет», – передает сообщение ТАСС.
Собеседник агентства добавил, что огонь интенсивно распространяется, спасатели проводят эвакуацию жильцов. Движение рядом с горящим домом затруднено, на место происшествия вызваны сотрудники ГИБДД. Сведений о пострадавших пока не поступало, передает РИА «Новости». По информации «360», пожар начался на чердаке дома.
«Площадь возгорания составила 50 м2. В 21.55 открытое горение сбито», – передает РИА «Новости» текст сообщения столичного главка МЧС.
По данным Дептранса Москвы, в связи с пожаром для движения перекрыт 1-й Новокузнецкий переулок.
В конце марта пожар вспыхнул в высотном ЖК «Аэробус» на севере Москвы.
Ранее в Москве произошел пожар в бизнес-центре «Савеловский Сити».
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