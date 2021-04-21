Фактически произошла террористическая атака РФ на страну – члена НАТО – посол Украины в Чехии

“Мы следим за ситуацией и информируем МИД Украины о происходящем в Чехии. Фактически произошла террористическая атака на страну – члена НАТО. И для политиков, и для граждан это тревожная информация. Без преувеличения шокирована вся страна. Многие чешские политики говорят, что взрывы были актом государственного терроризма. Когда в Великобритании отравили [разведчика Сергея] Скрипаля, по сути, российские спецслужбы совершили попытку убийства своего гражданина на территории другой страны. Сейчас можно говорить об акте государственного терроризма, поскольку его осуществили не какие-то дикие террористы, которые никому не подчиняется, а военнослужащие, которые подчиняются руководству России”, – подчеркнул Перебийнис.

Он отметил, что задержание граждан, которые участвовали в боевых действиях на Донбассе, косвенно относится к разгоревшемуся дипломатическому кризису.

“Задержание чешских граждан, которые причастны к организации и отправке людей для участия в боевых действиях на Донбассе, не связано напрямую со взрывами. Связь между событиями опосредованная, поскольку прозвучала информация, что задержанные действовали под прямым руководством работников российских спецслужб”, – пояснил посол.

По его словам, в результате разразившегося дипломатического кризиса Прагу может покинуть несколько десятков сотрудников российского посольства.

“В истории Чехии такого еще не было. Сегодня назначен новый министр иностранных дел. Он сегодня же вызвал посла РФ, чтобы сообщить ему о дальнейшем шагах из-за непропорциональных действий России. На высылку 18 российских шпионов из Чехии Кремль ответил высылкой 20 сотрудников чешского посольства, чем практически парализовал его работу. Там осталось всего пять дипломатов. Пока оговаривался вариант привести состав российского посольства в количественный паритет (в российском посольстве в Праге насчитывается больше 100 человек, а в чешском в Москве – намного меньше). В таком случае Чехию будут вынуждены покинуть несколько десятков российских сотрудников – и работа двух посольств фактически будет парализована”, – сказал дипломат.

Он подчеркнул, что Чехия не настроена на полный разрыв дипломатических отношений с Россией.

“Сейчас нет речи о разрыве дипломатических отношений. Уверен, сама Чехия не станет инициировать этот вопрос, если, конечно, Россия не пойдет на такой ответ в связи с жесткими действиями Чехии. Руководство страны подчеркнуло, что заинтересовано в отношениях с РФ. Но в равноправных, основанных на численном паритете, чтобы не было такой диспропорции в численности сотрудников посольств, как сейчас. Из-за этого отношения могут быть на какой-то срок заморожены из-за отсутствия контактов и работы посольств. Но со временем их работа восстановится”, – отметил Перебийнис.

Он рассказал, что Чехия уже обратилась ко всем международным партнерам за поддержкой.

“Чешская Республика пытается привлечь внимание не только действиями внутри страны, но и на международном уровне. Обратилась к ЕС, НАТО и другим организациям за поддержкой как путем заявлений, так и высылки российских “дипломатов” (а в действительности представителей спецслужб) из своих стран. Такое было после отравления Скрипалей, когда США и страны ЕС выслали определенное количество сотрудников российских посольств в знак солидарности с Великобританией. Также Чехия призвала к введению санкций в отношении определенных организаций, стимулирующих гибридное ведение войны. Мы уже слышали сильное заявление Европарламента и, думаю, будут другие”, – сообщил посол.

По его информации, Украина одной из первых высказала поддержку Чехии.

“Еще в воскресенье министр Дмитрий Кулеба (вторым после главы МИД Латвии) отреагировал на ситуацию, высказал поддержку Чехии и обратил внимание на то, что Украине как никому другому известно, насколько коварно может действовать Россия. Когда мы просим о поддержке наших партнеров на действия РФ против нас, то мы так же должны поддерживать другие страны. Мы сейчас внимательно следим за ситуацией и при необходимости дальнейших шагов будем оперативно реагировать”, – резюмировал Перебийнис.

Контекст:16 октября 2014 года в чешской деревне Врбетице взорвался склад, на котором хранилось 58 тонн боеприпасов, сообщает Lidovky. Во время взрыва погибло двое людей, а жителей окрестных сел эвакуировали. Второй взрыв случился 3 декабря того же года, но уже на другом складе во Врбетице, там хранилось 98 тонн боеприпасов. Работы по ликвидации последствий взрывов длились почти шесть лет и закончились осенью прошлого года. Нанесенный ущерб и затраты, необходимые для очистки территорий возле складов, оценивают примерно в 1 млрд чешских крон (1,3 млрд грн).

В апреле 2021 года власти Чехии заявили о причастности россиян Александра Петрова и Руслана Боширова к взрывам на чешских складах с боеприпасами в 2014 году. Именно их называли отравителями российского экс-разведчика Сергея Скрипаля и его дочери. Россиян объявили в розыск.

17 апреля Гамачек объявил, что в течение 48 часов 18 российских дипломатов должны покинуть территорию страны, так как они “были четко идентифицированы спецслужбами Чешской Республики как офицеры российских спецслужб”.

18 апреля Россия объявила персонами нон грата 20 сотрудников посольства Чехии и потребовала, чтобы они покинули страну до конца дня 19 апреля.

МИД РФ считает, что в выдворении российских дипломатов из Чехии есть “американский след”, а Кремль категорически не согласен с выводами чешской стороны о причастности агентов России к организации взрыва и считает эти выводы “провокационными и недружественными”.



Елена ПОСКАННАЯ

журналист, редактор

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